Deskundigen over salarisverhoging Hamers: 'waarom nu, terwijl er over twee weken verkiezingen zijn?'

Eurostoxx 50

ING motiveert de verhoging met een verwijzing naar de beloningen in de Eurostoxx 50-index, waarin grote Europese bedrijven als Volkswagen, Ahold Delhaize en de Franse bank Société Générale zijn opgenomen. In die lijst stond Hamers volgens ING op de 49ste plaats. Na de verhoging blijft zijn loon volgens de bank nog steeds relatief 'bescheiden'. Hamers stijgt door de verhoging naar de 44e plaats. 'Terwijl we qua marktwaarde rond plek twintig hangen', aldus een woordvoerder van de bank.



Volgens de Tilburgse hoogleraar banking and finance Harald Benink is het de vraag of een bank zich wel met 'gewone' bedrijven mag vergelijken. 'Systeembanken als ING zijn nog steeds too big to fail en opereren dus nog steeds mede met dank aan de belastingbetaler. Als semi-privaat bedrijf kun je voor je beloning dan niet verwijzen naar bedrijven als Volkswagen of Ahold, waarvoor dit niet geldt.'