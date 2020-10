Derde steunpakket wordt uitgebreid: extra hulp voor horeca, cultuur en evenementenbranche

Lege cafés aan het Stratumseind in Eindhoven, de langste kroegstraat van Nederland. Beeld ANP

Dat zeggen ingewijden maandag tegen de Volkskrant. Het steunpakket van het kabinet zou vanaf 1 oktober juist stapsgewijs worden versoberd, maar dat was buiten de nieuwste coronamaatregelen gerekend. Die raken opnieuw de toch al noodlijdende horeca-, cultuur-, sport-, en evenementenbranche.

De eenmalige tegemoetkoming voor in ieder geval de horeca is omzetgerelateerd en zou neerkomen op gemiddeld 2.500 euro. Deze kan bijvoorbeeld worden gebruikt om kosten zoals die van een bederfelijke voorraad te compenseren. Ook voor de andere zwaar getroffen sectoren sport en cultuur komt waarschijnlijk extra steun, maar het is nog niet bekend in welke vorm.

Uitbreiding TVL-maatregel

Daarnaast komt er een uitbreiding van de tegemoetkoming in vaste lasten (TVL), zoals de huur en verzekeringskosten. Die compensatie van maximaal 90 duizend euro per drie maanden was aanvankelijk alleen beschikbaar voor mkb’ers in direct getroffen sectoren als cultuur en recreatie maar wordt nu beschikbaar voor alle bedrijven die meer dan 30 procent omzetverlies lijden en vaste lasten boven de 3.000 euro hebben. Zo wordt niet alleen het noodlijdende theater gecompenseerd maar ook de transporteur van diens decorstukken.

De belangrijkste noodmaatregel (NOW) blijft vooralsnog ongewijzigd. Bedrijven met meer dan 20 procent omzetverlies krijgen sinds begin deze maand nog maximaal 80 procent van de loonkosten vergoed, hiervoor was dat 90 procent. Vanaf januari wordt de vergoeding nog verder afgebouwd. Of die versobering van de miljardenregeling gerechtvaardigd is, wordt op een later moment beoordeeld, afhankelijk van de maatregelen. Hoekstra liet eerder al weten dat aanpassing bij een ‘force majeur’ voor de hand zou liggen.

Overleg met werkgevers en werknemers

De afgelopen dagen is veel met de werkgevers en vakbonden gesproken over de aanpassing van het derde steunpakket. De vakbonden FNV en CNV wilden nog een extra regeling laten optuigen voor werklozen die nu tussen wal en schip vallen, omdat zij bijvoorbeeld geen ww-rechten hebben opgebouwd maar te veel vermogen of partnerinkomen hebben voor de bijstand.

Maar uitvoerbaarheid lijkt een steeds groter bezwaar te vormen aan de tekentafels van de steunpakketten. Uitkeringsorganisatie UWV heeft de handen vol aan de uitvoering van de NOW-regeling en de toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen. De gemeenten, die zich ontfermen over noodlijdende zzp’ers, zien ondertussen de druk op de reguliere bijstand toenemen.