Der Spiegel: Duitse automakers vormen al meer dan twintig jaar kartel

Geen enkel onderdeel van het automaken bleef tijdens die geheime beraadslagingen onbesproken, aldus Der Spiegel. Volkswagen, Audi, Porsche, BMW en Daimler sloten deals over techniek, strategie, markten, toeleveranciers en kosten. Zo werd zelfs onderling afgestemd bij welke snelheid de bezitter van een cabrio nog zijn automatische kap kon laten dichtklappen. Bij alle vijf fabrikanten ligt die maximumsnelheid daardoor dus bij 50 kilometer per uur.



Van groter belang is de onthulling dat de '5er-Kreis' (groep van vijf) ook het probleem heeft afgekaart van de hoge uitstoot van schadelijke gassen bij hun dieselauto's. Die laatste kwestie is volgens het weekblad de kiem geweest voor Dieselgate, het schandaal dat in 2015 begon met onthullingen over Volkswagen dat de uitstoottests illegaal manipuleerde waardoor elf miljoen dieselvoertuigen veel meer stikstofoxide uitstoten dan wettelijk is toegestaan. Sindsdien is deze manipulatie ook bij andere autofabrikanten aan het licht gekomen.