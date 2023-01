Delphine Arnault, dochter van ’s werelds rijkste man, wordt topvrouw van modehuis Dior

Delphine Arnault tijdens de Parijse mannenmodeweek in juni 2019. Beeld Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Er zijn slechtere manieren om een nieuw jaar te beginnen. Op 11 januari maakte luxeconglomeraat Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) bekend dat Delphine Arnault (47) per 1 februari de nieuwe topvrouw van modehuis Dior wordt. Dat zat er al een tijdje aan te komen. La Arnault draait al dik twintig jaar mee bij LVMH en was de laatste tien jaar uitvoerend vicepresident van Louis Vuitton. Haar nieuwe topbaan bij Dior is een volgende stap in de uitgekiende opvolgingsstrategie die haar vader, ’s werelds rijkste man Bernard Arnault (73) en sinds 1987 de man achter LVMH, voor ogen heeft.

Behalve Delphine bekleden ook haar jongere broers sleutelposities in het concern, dat 75 luxemerken telt. Vooral de oudste twee kinderen moeten tegen elkaar opboksen: een maand geleden werd Antoine Arnault (45) aangesteld als baas van de holding die LVMH en Arnaults eigen vermogen beheert. De voormalige ceo van Dior, Pietro Beccari, verhuist naar Louis Vuitton. Hij vervangt daar Michael Burke, die een adviserende rol naast pa Arnault krijgt.

Succession

De rol van Delphine en de posities van haar broers binnen het familiebedrijf doen denken aan de populaire dramaserie Succession. Daarin laten drie broers en een zus elkaar door hun steenrijke vader tegen elkaar uitspelen, hongerig om in zijn voetsporen te treden. Vader Arnault wordt ‘de wolf in de kasjmier jas’ en ‘The Terminator’ genoemd. Afgelopen jaar streefde hij Elon Musk voorbij en werd hij met zijn vermogen van naar schatting 190 miljard euro de rijkste man op deze planeet.

Zijn kapitaal verwierf hij door vanaf 1985 noodlijdende modehuizen op te kopen, ze uit te benen en er hippe designers op te zetten die de omzet weer stevig aanzwengelen. Zodra de ontwerpers in kwestie onder de druk bezwijken en/of niet meer leveren, worden ze ingeruild voor een jongere, hippere versie. Tip: de HBO-serie Kingdom of Dreams over de opkomst en ondergang van John Galliano (Dior), Alexander McQueen (Givenchy) en Marc Jacobs (Vuitton) – en de nietsontziende hoofdrol van Arnault daarin.

Anders dan de familie Roy uit Succession opereren en ogen de Arnaults uiterst beschaafd. Delphine en Antoine werden geboren uit Arnaults eerste huwelijk met de Franse Anne Dewavrin. Uit zijn tweede huwelijk met de Canadese concertpianist Hélène Mercier volgden Alexandre (30), Frédéric (27) en Jean (24). De grootste hobby’s van de Arnaults zijn kunst kopen en tennissen.

Daarnaast verzamelt de familie onroerend goed: Bernard bezit onder veel meer het 150 jaar oude kasteel en wijngoed Cheval Blanc in Saint-Émilion, een villa in Saint-Tropez en vijf huizen in Beverley Hills. Daar komen nog een eiland in de Bahama’s, twee jachten en een Bombardier Global Express-privévliegtuig bij – al verkocht hij de jet eind vorig jaar weer, omdat al zijn vluchten gevolgd en geshamed werden op Twitter.

Puissante rijkdom

Zijn eerste kind, dochter Delphine Caroline Marie, werd op 4 april 1975 geboren in Neuilly-sur-Seine nabij Parijs. Ze groeide op in Lille, tot het gezin begin jaren tachtig naar de staat New York verhuisde, waar Delphine naar een internationale school ging.

In een interview met de Financial Times vertelde ze dat ze in haar jeugd amper werd blootgesteld aan de puissante rijkdom van haar familie. Ze had jarenlang pianoles, was sportief en werkte hard op school. Op haar 18de verjaardag kreeg ze haar eerste Louis Vuitton-buideltas, op haar 21ste maakte ze het eeuwfeest van Vuitton mee, waar model Naomi Campbell ten tonele verscheen op een giraf.

Studeren deed Delphine aan de London School of Economics and Political Science en de École des hautes études commerciales du Nord in Lille. Na haar afstuderen werkte ze twee jaar voor McKinsey, waarna ze in 2000 in dienst kwam bij LVMH. Drie jaar later trad ze toe tot het bestuur, als eerste vrouw en jongste persoon ooit.

Verkooprecords Vuitton

In 2008 volgde haar aanstelling als deputy general manager bij Dior. In die rol werkte ze nauw samen met toenmalig hoofdontwerper John Galliano. Toen Galliano in 2011 in een Parijs’ café werd gefilmd, terwijl hij stomdronken antisemitische uitspraken deed, wist zij de schade voor het huis binnen de perken te houden. Galliano werd ontslagen, naar een afkickkliniek gestuurd en vervangen door de Belg Raf Simons.

Vanaf 2013 werkte Delphine voor LVMH’s succesvolste merk Louis Vuitton, in de rol van ‘executive vice president for product’. Daar wist ze, zo schrijft The Guardian, volgens haar vader ‘de begeerlijkheid van de Vuitton-producten significant te vergroten, waardoor ze het merk in staat stelde keer op keer nieuwe verkooprecords te vestigen’. In 2018 was Vuitton het eerste luxemerk dat de grens van 10 miljard euro aan omzet overschreed. De hoop is dat Dior diezelfde grens in 2025 zal passeren.

Over haar privéleven is Delphine Arnault uiterst discreet. In 2005 trouwde ze met de rijke Italiaanse erfgenaam Alessandro Vallarino Gancia, gekleed in een jurk van John Galliano en met Karl Lagerfeld als bruidsfotograaf. Vijf jaar later scheidden ze, waarna ze een relatie kreeg met selfmade miljardair Xavier Niel, die mede-eigenaar is van de krant Le Monde en de rechten van het liedje My Way. Ze hebben een dochter en een zoon, die ze strikt uit de publiciteit houden. Haar motto, zo verklapte ze aan de Financial Times: ‘Leef verborgen, en leef gelukkig.’