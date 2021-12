Deliveroo lijdt opnieuw nederlaag: koeriers vallen volgens hof onder transport-cao

Een bezorger van Deliveroo. Vandaag oordeelde het hof dat Deliveroo-bezorgers onder de transport-cao vallen. Beeld AFP

Het hof oordeelde eerder al dat de fietskoeriers van het bedrijf geen zzp’ers zijn, maar werknemers. Nu is duidelijk dat zij dezelfde arbeidsvoorwaarden zouden moeten krijgen als vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers. Dat betekent een vast uurloon, vakantiegeld, onregelmatigheidstoeslag en doorbetaalde wachttijd. Het vonnis moet direct worden uitgevoerd en geldt bovendien met terugwerkende kracht.

Dat betekent dat de circa drieduizend bezorgers (‘riders’ in Deliveroo-jargon) naast een arbeidscontract ook achterstallig loon kunnen eisen bij het bedrijf. Het is nog wel de vraag hoeveel bezorgers dat daadwerkelijk zullen doen. Omdat zij vaak geen sociale premies afdragen, houden de zzp’ers per uur vaak meer over dan collega’s in loondienst. Het is met name de samenleving die er belang bij heeft dat sociale premies, belastingen en pensioenpremies worden afgedragen.

Jarenlange strijd

Het is niet de eerste nederlaag die het van oorsprong Britse bedrijf lijdt voor de Nederlandse rechter. Al jaren voert het een juridische strijd met vakbond FNV. Die boekte eerder dit jaar ook al een overwinning op taxidienst Uber.

In de praktijk heeft dat tot dusver geen verschil gemaakt: zowel Uber als Deliveroo hebben nog geen gehoor gegeven aan eerdere uitspraken. Maandag stapte de vakbond daarom naar de rechter om die te verzoeken Uber een dwangsom op te leggen.

Naast rechters buigen ook wetgevers zich over de positie van platformwerkers. De Europese Commissie kwam eerder deze maand met een voorstel om hun positie in Europa te verbeteren. Volgens dat voorstel moet iemand straks als gewone werknemer worden beschouwd als het platform eenzijdig zaken als de betaling bepaalt. Daardoor zouden zo’n vier miljoen zogenaamde ‘zelfstandigen’ straks de status van werknemer kunnen krijgen.

Deliveroo laat weten het vonnis nog te bestuderen en later met een verklaring te komen.