Deliveroo-bezorgers waren geen zzp’ers, oordeelt Hoge Raad in uitspraak met mogelijk grote gevolgen voor techsector

De hoogste rechter volgt in zijn arrest de uitspraak van het Amsterdamse hof. Dat stelde eerder dat Deliveroo-koeriers geen zzp’ers zijn omdat zij onvoldoende vrijheid hebben hun eigen tarieven te bepalen en hun eigen klanten te werven. Het Britse techbedrijf zou via algoritme ‘Frank’ en het gps-systeem in de app bovendien ‘verregaande controlemogelijkheden hebben op de werkwijze van de bezorger’. Er zou daarom sprake zijn van een gezagsrelatie.

De uitspraak is de langverwachte ontknoping van een taaie juridische strijd. Die begon toen vakbond FNV het Britse bedrijf in 2018 voor de rechter sleepte omdat het alle koeriers op de loonlijst had opgedragen om voortaan als zzp’er te bezorgen. De vakbond werd door de Amsterdamse rechtbank en het hof in het gelijk gesteld. De maaltijdbezorgdienst ging in cassatie maar wachtte het oordeel van de Hoge Raad niet af: Deliveroo vertrok afgelopen najaar uit Nederland.

Volgens advocaat Stefan Sagel van firma De Brauw, die FNV in cassatie bijstond, laat het arrest zien dat de arbeidsovereenkomst, die stamt uit 1907, ‘de tand des tijds zo heeft doorstaan dat ook moderne vormen van werken ermee uit de voeten kunnen’. Aan het formuleren van nieuwe criteria voor een arbeidsovereenkomst wil de Hoge Raad zich dan ook niet wagen. ‘Dat is aan de wetgever’, aldus Sagel. ‘Maar die zal natuurlijk met meer dan een schuin oog naar de Hoge Raad kijken.’

Het Deliveroo-arrest kan op die manier gevolgen hebben voor andere bedrijven die werken met zogeheten ‘schijnzelfstandigen’: zzp’ers die zich vrijwel alleen onderscheiden van werknemers door premies die niet worden afgedragen. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken werkt op dit moment aan nieuwe wetgeving die duidelijk moet maken wanneer iemand zzp’er is en wanneer werknemer. In een brief aan de Tweede Kamer liet zij al weten dat jurisprudentie daarin een rol zal spelen.

Er spelen momenteel bovendien vergelijkbare rechtszaken van FNV tegen andere techbedrijven. Zo buigt de rechter zich in mei over de vraag of de gebruikers van horecaplatform Temper zzp’ers zijn of uitzendkrachten. In juni doet het hof uitspraak over de taxichauffeurs van Uber. Hoe sterk dergelijke techbedrijven leunen op het zzp-model bleek wel begin dit jaar: platform Helpling ging failliet nadat de rechter had geoordeeld dat de zelfstandige schoonmakers uitzendkrachten waren. Het bedrijfsmodel kon niet meer uit.

Volgens hoogleraar Evert Verhulp zouden alle bedrijven die gebruikmaken van (schijn)zelfstandigen zich na dit arrest nog eens achter de oren moeten krabben. ‘De kans dat een zzp’er eigenlijk werknemer is, wordt met deze uitspraak weer wat groter. Zelfstandigen in bijvoorbeeld de zorg, kinderopvang en het onderwijs, die alleen hun arbeid verhuren en dus geen eigen onderneming hebben, kunnen claims indienen bij hun werkgever.’

Het punt is alleen dat zij dat niet zo snel zullen doen. Niet alleen werkgevers profiteren immers van het werken met schijnzelfstandigen (die vaak goedkoper zijn), ook de werkenden zélf. Zij hoeven als zzp’er geen premies af te dragen, betalen vaak minder belasting en kunnen hun eigen rooster bepalen. Niet voor niets schreven zich vorig jaar 125 duizend nieuwe zzp’ers in, waarmee hun totaal uitkomt op 1,2 miljoen.