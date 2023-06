Dealmaker van de Chinese techindustrie die maandenlang spoorloos was, zit vast op verdenking van omkoping

Bao Fan op de persconferentie van de beursgang van zijn techbank in 2018. Beeld REUTERS

Bao is een van de vele bestuurders in de Chinese financiële sector die zijn verdwenen en verwikkeld in corruptieonderzoeken. De Communistische Partij hield in de afgelopen twee jaar beursgangen van grote Chinese techbedrijven in de Verenigde Staten en Hongkong tegen, en kwam in aanvaring met Jack Ma, oprichter van webwinkel Alibaba.

Met de versteviging van de invloed van de partij op veel techbedrijven, en de terugkeer van Ma naar China na een zelfverkozen ballingschap, was de rust juist wedergekeerd. Nu leidt Bao’s verdwijning opnieuw tot grote onrust in de Chinese techsector.

Vergelijkbare campagnes om iedereen in het gareel te krijgen voerde de Chinese regering in het naschools onderwijs en de vastgoedsector. De verdwijning van Bao en andere bankbestuurders is een teken dat de financiële sector de volgende in de rij is. Afgelopen maart richtte het Volkscongres ook al een ‘supertoezichthouder’ op in de financiële sector, die rechtstreeks onder de regering valt.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Verdwenen van de radar

Ten tijde van Bao’s verdwijning liet China Renaissance alleen weten dat het ‘niet in staat is geweest’ om contact met hem te krijgen, en dat het zich niet bewust was van ‘enige informatie die erop wijst dat Bao’s afwezigheid verband houdt of zou kunnen houden met de activiteiten of operaties van de groep’. Een week later kwam de bank met het bericht dat Bao ‘meewerkt aan een onderzoek’ van de Chinese autoriteiten. Over Bao’s verblijfplaats hield zijn werkgever zich stil.

Het eerste nieuws daarover kwam woensdag van de Chinese krant Economic Observer, die op basis van ingewijden schreef dat Bao wordt vastgehouden door de Centrale Disciplinaire Commissie, het partijorgaan dat in China corruptie onderzoekt. Hij zou worden verdacht van omkoping, en zijn voorarrest is volgens de krant met drie maanden verlengd. Chinese autoriteiten en China Renaissance hebben het nieuws niet bevestigd.

Er is nog geen officiële aanklacht tegen Bao, en waar hij precies van wordt verdacht is niet duidelijk. Mogelijk houdt zijn arrestatie verband met de zaak van Cong Lin, Bao’s tweede man bij China Renaissance. Hij moest zich in september vorig jaar melden bij de toezichthouder op de effectenhandel voor een ‘gesprek over toezicht’, waarna hij zich terugtrok van belangrijke posities binnen de bank en werd gearresteerd.

Ten tijde van zijn arrestatie zou Bao bovendien bezig zijn geweest om een deel van zijn vermogen te verplaatsen naar Singapore. Hij voegde zich daarmee bij een groeiend aantal Chinese bestuurders dat zijn geld wil beschermen tegen de anticorruptiemaatregelen van de Chinese regering. Een andere hypothese is dat de Chinese autoriteiten informatie van hem willen over zijn ervaring als dealmaker in de techsector.

Begeleiden van fusies

Bao begon zijn carrière als bankier voor fusies en overnames in het Westen, bij Morgan Stanley en Credit Suisse. Daar bouwde hij goede relaties op met de top van Chinese techbedrijven als Alibaba, Tencent en Baidu. In 2005 richtte hij China Renaissance op, waarmee hij talloze fusies en beursgangen in de sector begeleidde. Volgens bekenden waren Bao en zijn goede connecties bij die deals onmisbaar.

Sinds zijn verdwijning is de koers van China Renaissance dan ook 20 procent van zijn waarde verloren, voordat het handelen in de aandelen van de bank werd stopgezet. Het bedrijf zou zeker 10 procent van de medewerkers hebben ontslagen. ‘Ongeacht wat Bao of China Renaissance wel of niet hebben gedaan, is het moeilijk voor te stellen hoe de bank hiervan kan herstellen’, schrijft de Amerikaanse Chinakenner Bill Bishop in zijn nieuwsbrief Sinocism. ‘Wie gaat er nog zaken met hen doen met deze wolk boven het bedrijf? En waarom zouden bekwame bankiers bij een bedrijf blijven werken dat niet genoeg zaken zal doen om goede bonussen uit te betalen?’