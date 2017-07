De zwarte soldatenvlieg is een duurzame goudmijn

Wat is geelbruin, kronkelt en wordt tien keer groter in anderhalve week tijd? Antwoord: de larve van de zwarte soldatenvlieg, in het Latijn hermetia illucens. Als volwassene heeft de zwarte soldatenvlieg geen mond en dus moet het insect het voedsel voor zijn hele leven al als larve verorberen. Het gevolg is een groeispurt die het centimeterwerk van pubers doet verbleken. Een klein wonder der natuur.



In het Noord-Brabantse Dongen krioelen de larven van de zwarte soldatenvlieg met duizenden, zo niet miljoenen lotgenoten in grote, grijze bakken met voedsel.