De zelfscankassa doet de kleptomaan ontwaken in de supermarktklant

Een supermarkt in Miami Beach, Florida. Het gebruik van zelfscanners leidt wereldwijd tot een hausse van proletarisch winkelen. Beeld Jeffrey Greenberg / Getty

Het was bijna de perfecte misdaad, op één foutje na. In een supermarkt in het Franse Montbéliard stal de 19-jarige Adel enkele jaren geleden een PlayStation 4 door de spelcomputer als fruit af te rekenen bij de zelfscankassa. Doodgemoedereerd legde hij de 2,8 kilo zware PlayStation eerst op de weegschaal van de groente- en fruitafdeling, plakte er een prijsetiket op en tikte daarna bij de zelfscankassa netjes 9,29 euro af voor het normaliter meer dan 300 euro kostende apparaat.

De jongen zou vermoedelijk nooit tegen de lamp zijn gelopen als hij zijn truc daags erna niet had proberen te herhalen. Ditmaal was het personeel van de hypermarché wel alert en kon de politie hem in de kraag vatten. De winkeldief kreeg vier maanden voorwaardelijk en mag bovendien – een eigenaardigheid van het Franse rechtssysteem – vijf jaar lang geen openbaar ambt bekleden.

Hoewel weinig mensen het zo bont maken als de PlayStation-rover, is de zelfscankassa inmiddels voer voor criminologen. Walmart-baas Doug McMillon beklaagde zich vlak voor Kerst over het ‘historisch’ hoge aantal winkeldiefstallen bij de Amerikaanse supermarktketen, die de laatste jaren veel kassamedewerkers verving door zelfscankassa’s. In een Keuls Aldi-filiaal liep een proef met zelfbedieningskassa’s onlangs in de soep toen studenten net iets te gretig broodjes en andere bakkerswaren bleken te verdonkeremanen. En in Zweden waarschuwde werkgeversclub Svensk Handel begin dit jaar dat het gebruik van självscannar in supermarkten tot een hausse van proletarisch winkelen leidt. Vooral biefstuk, entrecote en andere vleeswaren zijn door de hoge voedselprijzen een geliefde buit.

Kunstmatige intelligentie

Ook in Nederland verwisselen klanten steeds vaker het mijn en dijn. Na een jarenlange daling noteerde de politie in 2022 met ruim veertigduizend geregistreerde gevallen het hoogst aantal winkeldiefstallen sinds 2015. Afgelopen januari was met 3.854 geregistreerde winkeldiefstallen zelfs het slechtste begin van het jaar ooit in de politiestatistieken. De politie vermoedt dat de energiecrisis, hoge voedselprijzen en vele zelfscankassa’s debet zijn aan het probleem.

‘We zien dat het aantal diefstallen de afgelopen periode is toegenomen’, zegt ook Albert Heijn. ‘We nemen extra maatregelen, onder andere bij het zelfscannen, om diefstal terug te dringen.’ Ook supermarktketen Dirk kampt met een stijgend aantal diefstallen via zelfscankassa’s. ‘Bij Dirk doen we er alles aan om onze prijzen zo laag mogelijk te houden en dat is lastig als mensen niet betalen voor hun boodschappen.’ De Vomar zette zijn experimenten met zelfscankassa’s onlangs in de ijskast, nadat de derving door diefstal hoger bleek dan gehoopt, vertelde Vomar-directeur Aart van Haren aan het FD.

‘Hoe meer zelfscankassa’s supermarkten introduceren, des te meer inkomsten ze derven door eerlijke fouten van klanten of diefstal’, constateert Adrian Beck, emeritus hoogleraar criminologie aan de universiteit van Leicester, die al zijn hele carrière onderzoek doet naar winkeldiefstal.

Zelfscankassa’s maken het zowel in praktische als psychologische zin makkelijker om te stelen, legt Beck uit. In praktische zin doordat je allerlei listen kunt uithalen waar je bij een kassamedewerker van de menselijke soort niet mee weg zou komen. Bijvoorbeeld door een pond gele uien af te wegen en het etiket daarna op een dito gewicht aan veel duurdere avocado’s te plakken, een populaire bezigheid onder Britse klanten. Zo populair zelfs dat sommige Britse supermarkten hun zelfbedieningskassa’s inmiddels toerusten met kunstmatige intelligentie die van gele uien herkennen een specialiteit heeft gemaakt. ‘Dat werkt goed, totdat dieven overstappen op sjalotten’, grapt Beck.

‘Loon in natura’

In psychologische zin hebben zelfscankassa’s diefstal vergemakkelijkt, omdat mensen voor machines net wat minder scrupules hebben. ‘Mensen houden er allerlei zogeheten neutralisatietechnieken op na om hun diefstal te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld dat ze er geen mens kwaad mee doen, alleen maar de stomme apparaten van een gezichtsloos bedrijf. Of dat het juist rechtvaardig is dat ze niet al hun boodschappen scannen: ze verrichten immers werk dat een kassamedewerker vroeger deed, en dus zijn hun onbetaalde boodschappen een soort loon in natura, zo vinden ze.’

Ondanks alle diefstallen wegen de voordelen van zelfscankassa’s voor veel supermarkten toch op tegen de nadelen, ziet Martijn Termaten van Pan Oston, een Raaltense leverancier van zelfscansystemen aan Ahold, Plus, Dirk, Xenos, Hema en Action. ‘Supermarkten kunnen zo meer afrekenpunten per vierkante meter plaatsen. Bovendien kun je dankzij zelfscannen met slechts een of twee medewerkers meerdere kassa’s bemannen, wat in tijden van nijpende personeelsschaarste een groot goed is.’

Supermarkten proberen van alles om diefstal terug te dringen, ziet Beck. Met videosoftware die verdacht klantengedrag herkent bijvoorbeeld, zoals het bedekken van een streepjescode. Of via nudging, het stimuleren van wenselijk gedrag via subtiele en soms iets minder subtiele boodschappen. ‘Denk aan surveillancecamera’s naast de zelfscankassa, of door klanten voor het afrekenen te vragen of het gelukt is alle boodschappen te scannen.’

En dan is er nog de oude vertrouwde steekproef, waarbij supermarktmedewerkers aan de hand van een algoritme klanten uitkiezen om hun boodschappentas door te lichten. ‘Er kunnen signalen zijn waardoor mensen er eerder worden uitgepikt. Bijvoorbeeld dat ze vorige keer weinig boodschappen hadden afgerekend, al is het lastig die informatie te koppelen als een klant geen bonuskaart of mobiele telefoon gebruikt.’

‘Een ander signaal kan zijn dat klanten ongewoon veel tijd laten tussen het scannen of verdachte hoeveelheden boodschappen afrekenen. Zo zijn er mensen die op de groenteafdeling een stortvloed druiven afwegen en de sticker daarna op een dure fles wijn plakken – mijns inziens een zeer poëtische vorm van diefstal.’