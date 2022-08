De winnaar & verliezer van de week: opmars Ebusco is niet te stuiten, ForFarmers heeft heel veel te verliezen

Peter Bijvelds, oprichter en ceo van Ebusco. Beeld Brunopress

De halfjaarcijfers van Ebusco, dat elektrische bussen en laadsystemen bouwt, waren minder florissant dan gehoopt, erkende topman Peter Bijvelds deze week. De effecten van de coronacrisis, vertragingen in de toeleveringsketen vanwege de oorlog in Oekraïne en de hogere prijzen voor grondstoffen zoals lithium voor batterijen leidden tot een verlies van 15,2 miljoen euro. Toch is de opmars van de elektrische stadsbus niet te stuiten. Met groeipijnen als gevolg.

De omzet van Ebusco liep alweer op tot 37 miljoen euro, zeven keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Tien jaar na de oprichting van het bedrijf uit Deurne en tien maanden na de beursgang heeft topman Peter Bijvelds alle scepsis overwonnen. In 2012 kreeg hij te horen dat stadsbussen zeker 300 kilometer op één acculading moesten kunnen rijden, met ten minste zeventig passagiers. Onhaalbaar met de loodzware accu’s van toen. Nu is koolstof het toverwoord.

In 2019 vertelde Bijvelds aan de Volkskrant hoe hij een team van Fokker overnam om na jachtvliegtuigen een bus van composiet te ontwerpen. De trots van 18 meter lang, de Ebusco 3.0, rijdt al in München. Ebusco heeft een vestiging in China voor de assemblage en wil eind 2023 een fabriek openen in het Franse Rouen, om aan de vraag uit negen landen te voldoen. En uiteindelijk de wereld te kunnen veroveren.

Bij de elektrificatie van de samenleving stortte Ebusco zich dit jaar tevens op de elektrische binnenvaart. Nul emissie is geen droom, maar een onvermijdelijke keuze, zal de gedachte van Bijvelds en zijn concern zijn.

Robèrt Misset

Chris Deen, ceo van ForFarmers. Beeld ForFarmers

Verliezer

Het kabinet moet ruimte bieden voor een gesprek over stikstof waarin ‘alles bespreekbaar is’, zei topman Chris Deen van diervoederproducent ForFarmers donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het miljardenbedrijf uit Lochem is een van de grote ondernemingen die het verzet van boeren tegen voorgenomen stikstofmaatregelen afgelopen jaren ondersteunde in woord en euro’s. Nu zegt de kersverse ceo van het beursgenoteerde ForFarmers dus dat hij bezorgd is over de kant die het opgaat met dat verzet. Het debat is volgens hem ‘te gepolariseerd’.

Maar Deen lijkt op zijn beurt ietwat bipolair. Dezelfde dag dat hij opriep tot gesprek, kwam hij met de mededeling dat ForFarmers niet met het kabinet wenst te praten. ‘Dat moet eerst met de vertegenwoordigers van boerenorganisaties gebeuren’, is Deen van mening.

Ook de halfjaarcijfers zelf hadden iets dubbels. Op het eerste gezicht zijn ze prima: De brutowinst steeg met 18 procent tot 257 miljoen euro. En ook de omzet ging als gevolg van de gestegen grondstof- en energieprijzen omhoog, met 21,5 procent tot 1,6 miljard euro.

Maar beleggers keken vooral naar die andere cijfers: de afzet van mengvoer loopt terug als gevolg van exportbeperkingen naar China, waardoor veel Duitse varkensboeren stopten. En doordat de Nederlandse varkenshouderij krimpt dankzij een ‘warme sanering’ van de sector. Daarbij worden varkensboeren die ‘geuroverlast veroorzaken’ uitgekocht door de overheid. Het maakt nog maar eens duidelijk hoeveel ForFarmers heeft te verliezen bij de stikstofplannen, die draaien om het inkrimpen van de veestapel. De koers van het aandeel daalde met ongeveer 7 procent.

Tjerk Gualthérie van Weezel