De winnaar & verliezer van de week: Kalanicks keukens floreren, Japan rouwt om miljardair

Travis Kalanick Beeld AP

Winnaar: ex-Uber-baas Trevor Kalanick

Zo rumoerig als zijn Uber-jaren waren, zo geruisloos bouwt Trevor Kalanick met zijn bedrijf CloudKitchens aan een imperium van ‘donkere keukens’. Het fenomeen heet ook wel ‘spookkeukens’, een sinistere naam voor een simpel concept: het verhuren van keukens. CloudKitchens koopt magazijnruimte, zet er keukens in en verhuurt ze aan restaurants. Die bereiden daar de quattro formaggi’s, burrito’s en tikka masala’s die ze aanbieden via bezorgdiensten als Just Eat Takeaway of Kalanicks eigen geesteskind Uber Eats.

Kalanick (46) is bekend en berucht van taxidienst Uber, waar de ceo in 2017 het veld moest ruimen na een resem klachten over seksuele intimidatie, discriminatie en een giftige werksfeer bij zijn bedrijf. In juli bleek Uber onder Kalanicks bewind in allerlei landen jarenlang de wet te hebben overtreden. Bij politie-invallen in Uber-kantoren blokkeerden leidinggevenden via een ‘kill switch’ snel de toegang tot interne datasystemen, waardoor opsporingsdiensten geen bewijzen konden verzamelen. Onder meer in Nederland, Frankrijk en België leidde Uber de politie zo om de tuin.

Voor Microsoft is Kalanicks verleden geen reden om CloudKitchens te mijden. Afgelopen week bleek Microsoft 850 miljoen dollar te hebben gestoken in Kalanicks bedrijf. De waarde van de inmiddels 4.000 werknemers tellende keukenverhuurder wordt nu op 15 miljard dollar geschat. CloudKitchens is actief in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Latijns-Amerika.

Of Kalanick zijn leven gebeterd heeft, is twijfelachtig. Een ex-bestuurder van CloudKitchens én Uber noemde Kalanicks bedrijf in de Financial Times ‘de giftigste werkplek die ik ooit heb meegemaakt’.

Kazuo Inamori Beeld AP

Verliezer: Kyocera-oprichter Kazuo Inamori

Toen de Japanse regering twaalf jaar geleden in paniek bij hem aanklopte om de nationale luchtvaartmaatschappij te redden, leidde de gepensioneerde grootindustrieel Kazuo Inamori al ruim een decennium een teruggetrokken bestaan in een zenboeddhistisch klooster in Kyoto. De oprichter van keramiekfabrikant Kyocera had zijn hoofd kaalgeschoren, at vegetarisch en begon zijn dagen bij het ochtendkrieken met mediteren. Als 78-jarige liet hij zich overhalen om zijn monnikenhabijt te verruilen voor een krijtstreepkostuum. Zonder een salaris te vragen, hielp Inamori het bankroete Japan Airlines weer boven Jan, met behulp van 16 duizend ontslagen en zijn zenboeddhistische bedrijfsfilosofie.

Eigenlijk is het een gotspe dat een grootheid als Inamori (1932-2022), wiens overlijden afgelopen week bekend raakte, in deze rubriek figureert als ‘verliezer’. Voor Japan is het overlijden van Inamori, wiens carrière een zeven decennia omspannende triomftocht was, echter wel een groot verlies.

Inamori gold in het land van de rijzende zon als vaandeldrager van het naoorlogse economische succes. Weinig zakenlieden waren zo on-Kalanickiaans. Met het in 1959 opgerichte Kyocera, wiens personeel hij met een bloedeed liet zweren dat ze ‘het heil der mensheid’ zouden dienen, leverde hij onder meer keramieken weerstandsstaafjes aan het Amerikaanse ruimtevaartprogramma Apollo. In de jaren tachtig stampte de miljardair nog een telecomreus uit de grond en riep hij de Kyoto-prijs in het leven, een prestigieuze onderscheiding voor cultuur en wetenschap. ‘Mijn drijfveer’, vatte Inamori zijn filosofie samen, ‘is de mensen om mij heen gelukkig te maken.’