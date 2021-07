De winnaar & verliezer van de week: het faxapparaat en het inbelmodem

Beeld ANP

Winnaar

Het faxapparaat: Japanners weerstaan verbod op ‘museumstuk’

De Japanse instantie die bureaucratie bestrijdt had een goede reden om de fax bij overheidsdiensten te verbannen. Veel ambtenaren negeerden het advies om thuis te werken vanwege het coronavirus en gingen toch naar kantoor om faxen te ontvangen en te verzenden. Als we het ‘museumstuk’ weghalen en iedereen mailt, scheelt dat in de kans op besmetting, was de gedachte.

Maar Japanse ambtenaren lieten zich hun ‘telefoonprinter’ niet zomaar afnemen. Honderden sloten zich aan bij een campagne om de 60 jaar oude technologie te handhaven. Ze vrezen dat gevoelige informatie die per mail wordt verzonden gemakkelijker in de verkeerde handen valt, meldt de krant Hokkaido Shimbun.

Vanwege het verzet is het besluit opgeschort. Dat is een tegenvaller voor premier Yoshihide Suga. Die probeerde eerder tevergeefs een einde te maken aan de praktijk van de hanko, een stempel waarmee Japanse bedrijven documenten laten ‘signeren’, in plaats van met een handtekening.

De Japanse ambtenaren staan niet alleen in hun verzet. In Duitsland vragen ondernemers vaak nog een orderbevestiging per fax.

En ook de Duitse overheid kan nog niet zonder. Het ministerie verordonneerde begin dit jaar dat positieve coronatesten niet langer per fax mochten worden opgestuurd. Maar het digitale systeem dat werd opgezet voor de verwerking van testresultaten kampt met problemen. Nog steeds wordt in Duitsland het virus bestreden met ‘pen, papier én fax’, aldus de zender Deutsche Welle.

Beeld ANP

Verliezer

Het inbelmodem

Na 28 jaar maakt KPN het internet stil

Als het internet al een geluid maakt, is dat het zachte zoemen van de ventilatoren die servers in datacenters en de pc’s op ons bureau koel houden.

Maar begin jaren negentig, in de pioniersdagen, maakte het internet een heleboel herrie. Om computers contact te laten leggen met het wereldwijde netwerk moesten gebruiker inbellen met een vaste telefoonverbinding.

Het modem thuis zocht verbinding met een modem bij de provider. Dat ging gepaard met een hoop jankende piepjes, gekraak en geknetter: in het jargon de handshake. Provider XS4All had in die begintijd op den duur alleen al in Amsterdam 1.200 telefoonlijnen waarmee klanten konden inbellen om te internetten. Soms moesten klanten wel een half uur wachten tot ze verbinding kregen: alle telefoonlijnen waren dan bezet. Aan die ‘analoge’ prelude van een digitale verbinding komt wat KPN betreft in oktober na 28 jaar een einde. Niet dat er nog veel gebruik werd gemaakt van deze manier van inbellen. ‘Tegen 2010 was het aantal klanten al vrijwel nihil’, zegt KPN. Bij XS4All zijn die klanten vandaag de dag letterlijk op de vingers van een hand te tellen.

Recent toonde de oude inbelverbinding nog wel zijn nut. Toen tijdens de Arabische Lente van 2011 verschillende landen het internet afsloten, stelde XS4All zijn inbelnummer beschikbaar aan demonstranten en journalisten. Ook tijdens de protesten in 2019 in Hongkong en in 2020 in Belarus klonk er nog gepiep en gekraak. Maar dat is straks passé.