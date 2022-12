De winnaar en verliezer van deze week: Leesbare krabbels op geld, teddybeertjes in bondage

Janet Yellen in 2015. Beeld Getty Images

Winnaar: Janet Yellen

Ze zal leesbaar zijn, beloofde Janet Yellen deze week over haar handtekening. Dat wist ze eigenlijk wel zeker, want ze had er flink op geoefend. Dat mag ook wel, want de autogram zal in grote getale te zien zijn op de dollarbiljetten die de Bureau of Engraving and Printing vanaf volgende week van de geldpersen laat draaien.

Janet Yellen doet het daarmee als Amerikaans minister van Financiën beter dan diverse van haar voorgangers. De krabbels van Timothy Geithner en Jack Lew waren zo onleesbaar dat ze een bron van grappen waren. ‘Die van Lew zag eruit als acht met elkaar verbonden cirkels’, zei Yellen in The Late Show With Stephen Colbert op televisiezender CBS. ‘Dus ik wist dat dit iets was dat je echt kan verpesten.’

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de handtekening van een vrouwelijke minister van Financiën op dollarbiljetten zal figureren. Yellen moest daar vrij lang op wachten – ze zit al sinds het begin in de Biden-regering – omdat er geen penningmeester op post was. Met Lynn Malerba, de eerste inheemse vrouw om die functie te bekleden in de VS, kwam daar onlangs verandering in. De handtekening van de penningmeester moet eveneens op de biljetten staan.

Beide vrouwen reizen volgende week naar Fort Worth in Texas om met eigen ogen de eerste geprinte bankbriefjes met hun namen te zien. Het betekent meteen ook het einde van de Steve Mnuchin-biljetten, wiens Republikeinse John Hancock ook in het Democratische era op nieuw geld is verschenen.

Creatief directeur Demna Gvasalia van Balenciaga. Beeld Getty Images

Verliezer: Demna Gvasalia

Het modemerk Balenciaga is in een storm van controverse beland door een campagne met ‘bondagebeertjes’. Een van de reclames die op het internet viraal gingen, en niet op de goede manier, toont droevig kijkende peuters die teddybeerhandtassen in bondagestijl dragen.

Een andere toont een Balenciaga-handtas van 3000 dollar naast een stapel papieren. Daarbij zit een document van het Amerikaans Hooggerechtshof dat de vraag opwerpt of wetten tegen de promotie van kinderporno het recht op de vrijheid van meningsuiting beperken.

Balenciaga stuurde maandag via Instagram een verontschuldiging uit. De beslissing om kinderen te laten poseren met teddyberen in ‘wat sommigen bdsm-geïnspireerde outfits noemen’ was ‘een verkeerde keuze’ geweest. ‘Wij veroordelen kindermisbruik ten zeerste.’

Het bedrijf gaat ‘zijn volle verantwoordelijkheid’ nemen voor de ondertussen ingetrokken campagne. Neem dat met een korrel zout. Balenciaga eist 25 miljoen dollar van productiebedrijf North Six en setontwerper Nicholas Des Jardins omdat die de Hooggerechtshof-papieren hebben gebruikt.

Daarmee is de kritiek uit de mode-industrie op met name Demna Gvasalia allesbehalve geluwd. Die 41-jarige Georgiër is sinds 2015 de creatief directeur van het modemerk. Hij deelde het Instagrambericht met verontschuldigingen van Balenciaga, maar leek er zelf geen verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat terwijl hij volgens insiders elk campagnebeeld persoonlijk goedkeurt voor het de deur uitgaat.

Mediabedrijf The Business of Fashion ging donderdag op haar jaarlijks gala een Global Award uitreiken aan Gvasalia, maar trok die voortijds in. Het omschreef de Balenciaga-beelden als ‘volledig in strijd met onze waarden’.