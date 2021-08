De winnaar en verliezer van de week: pizzagigant Domino's profiteert van verslonzing, pakkenmaker Suitsupply is de pineut

Misja Vroom van Domino's Pizza Nederland en België. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Winnaar: Misja Vroom - Baas Domino’s Pizza opent nog twintig winkels

Als het om de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis gaat, is het toverwoord ‘digitalisering’. Nederlanders zijn het afgelopen jaar massaal thuis gaan werken, ze vergaderen achter de computer en doen meteen ook hun boodschappen online.

Toekomstige historici zullen daar straks nog een trend aan toe voegen: informalisering. Het overhemd blijft ongestreken, de haren ongeverfd. En als de etiquette toch overboord gaat, waarom nog de tafel dekken?

Daar spint de naar eigen zeggen grootste pizzabezorger van Nederland garen bij. Deze week presenteerde de Amerikaanse franchiseketen Domino’s Pizza, wereldwijd goed voor ruim 18 duizend vestigingen in 89 landen, de resultaten voor het gebroken boekjaar 2020-2021.

In Europa groeide de omzet met 23 procent, naar 921,5 miljoen euro. Dat zijn heel veel afgehaalde of bezorgde pizza’s ‘Veggi Pesto Pollo’ en ‘Pepperoni Party’.

Ook Misja Vroom, zelf begonnen als franchiser en nu ceo voor Nederland en België, had goed nieuws. Dit jaar opende Domino’s Pizza hier al twintig nieuwe winkels. In totaal zijn het er nu meer dan driehonderd – heel wat meer dan die ene vestiging die het concern in 1989 in Breda begon.

En daar blijft het niet bij. Met of zonder lockdown, voor komend boekjaar wordt in Europa een recordaantal nieuwe pizzazaken verwacht.

Fokke de Jong van Suitsupply. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Verliezer: Fokke de Jong − Ceo Suitsupply krijgt man niet uit coronakloffie

Niet om aan te zien, vinden modeliefhebbers de dresscode van het thuiskantoor. Maar de grote meerderheid lijkt het wel best te vinden. Joggingpak aan. Of gewoon de hele dag in een onesie rondlopen. Voor wie nog enigszins representatief voor de dag wil komen tijdens de videovergadering, is er het zogenoemde ‘Zoom shirt’. Keurig overhemd, zichtbaar op het scherm, en dan buiten beeld de korte broek.

Het is slecht nieuws voor Suitsupply. De pakkenmaker, in het verleden nog wel eens in het nieuws vanwege seksistische reclames, zag volgens het onlangs gedeponeerde jaarverslag de omzet in 2020 met 39 procent kelderen. Het gevolg is een verlies van 110 miljoen euro. Door de lockdown waren veel van de 126 internationale vestigingen maandenlang gesloten. Bovendien hebben thuiswerkers minder pakken en overhemden nodig. Dat bruiloften en examenfeesten werden uitgesteld, theaters moesten sluiten en dat chique dineren een tijdlang niet mocht, helpt evenmin.

Dat zal niet het scenario zijn waarop Fokke de Jong rekende toen hij de keten in 2000 oprichtte. De internationale expansie is even in de ijskast gezet. De banken hebben extra geld geleend aan het bedrijf. Eigenaar NPM Capital, een private-equityfirma, stortte 10 miljoen euro. Ceo De Jong heeft hetzelfde bedrag toegezegd. Tegenover Quote toont hij zich optimistisch over de toekomst. Suitsupply mag inderdaad hopen dat de coronaverslonzing geen blijvertje is.