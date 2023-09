De winnaar en verliezer van de week: Monsterwinst voor UBS, miserie voor de Adani’s

Sergio Ermotti. Beeld ANP / EPA

Winnaar: UBS-baas Sergio Ermotti

Blij zullen de Zwitsers er niet mee zijn, maar sinds donderdag is hun land een wereldrecord rijker. Die dag maakte Sergio Ermotti van het Zwitserse UBS bekend dat zijn bank in het tweede kwartaal 27 miljard euro winst heeft geboekt, de hoogste kwartaalwinst van een bank ooit.

De hallucinante winst is te danken aan de ondergang van rivaal Credit Suisse. UBS nam de schandaalbank in maart over voor 3 miljard euro. Dit blijkt een koopje te zijn geweest: de boekwaarde van Credit Suisse was grofweg tien keer zo groot, getuige de eenmalige 27 miljard euro winst die onder de streep overbleef.

Goed nieuws voor Ermotti, de opvolger van Ralph Hamers. Maar de Zwitsers zelf zullen zich geen winnaars voelen. Ermotti kondigde donderdag aan dat UBS de binnenlandse tak van Credit Suisse opslokt, in plaats van die te verzelfstandigen zoals driekwart van de Zwitsers blijkens een peiling wilde. Het verdwijnen van ‘CS Schweiz’ betekent dat er komende jaren duizenden bankiersbanen verloren gaan. UBS wil tot 2026 9 miljard euro bezuinigen, vooral door banen te schrappen.

De recordcijfers bevestigen de donkere vermoedens van veel Zwitsers over de redding van Credit Suisse, schreef Cédric Wermuth, de voorman van de Sozialdemokratische Partei, donderdag. ‘Het belangrijkste gevolg van de hele exercitie is gigantische winsten voor UBS. De kosten komen via banenverlies bij het grote publiek terecht.’

Verliezer: miljardair Gautam Adani

In januari behoorde de Indiase grootindustrieel Gautam Adani nog tot de drie rijkste mensen op aarde, met een geschat vermogen van 110 miljard euro. Sindsdien zit de klad er in voor de 61-jarige eigenaar van de Adani Group, een conglomeraat met onder meer luchthavens, energiecentrales, televisiezenders en olieraffinaderijen. Adani verloor ruim de helft van zijn geschatte vermogen nadat de activistische beleggers van het Amerikaanse Hindenburg Research hem beschuldigden van ‘de grootste oplichterij in de geschiedenis van het bedrijfsleven’.

De voorbije dagen is meer duidelijk geworden over hoe die vermeende zwendel zou hebben plaatsgevonden. Donderdag schreven The Financial Times en The Guardian dat de familie Adani de afgelopen jaren in het geheim voor honderden miljoenen euro’s aan eigen aandelen heeft opgekocht, en zich zo mogelijk schuldig heeft gemaakt aan koersmanipulatie.

De aandelen zouden stiekem zijn gekocht door handlangers van Adani’s broer Vinod, die om uit het zicht van toezichthouders te blijven opereerden via bedrijfjes in onder meer Bermuda, Mauritius en Dubai. Dit zouden zij hebben gedaan om de Indiase beursregels te omzeilen, iets wat de Adani’s in een reactie ontkennen.

De Indiase beurswaakhond Sebi begon in 2014 een onderzoek naar mogelijke beursfraude, blijkt uit de documenten waarover de Britse kranten schrijven. Na het aantreden van de Indiase premier Modi, een vriend van Gautam Adani, werd het onderzoek plotseling gestaakt.