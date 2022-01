De winnaar en verliezer van de week: kassa voor Signify, kras voor Van der Tak

Eric Rondolat, ceo van Signify. Beeld Evert Elzinga / ANP

Winnaar: Eric Rondolat – Signify

Mede dankzij de glastuinbouw is het wederom een winnend weekje voor Signify-topman Eric Rondolat. Een maand geleden schitterde hij al in deze rubriek wegens de overname van het Amerikaanse bedrijf Fluence, hofleverancier van lichtsystemen voor de Amerikaanse cannabisteelt. Nu staat Rondolat in de spotlight dankzij stralende jaarcijfers. De voormalige lichtdivisie van Philips heeft problemen met de toelevering inmiddels onder controle en ook de gestegen materiaalkosten hebben het bedrijf niet kunnen deren. De omzet steeg vorig jaar met 3,8 procent naar bijna 7 miljard euro en het bedrijf maakte een winst van 407 miljoen euro, ruim eenvijfde meer dan vorig jaar.

Maar het zijn vooral de vooruitzichten die beleggers enthousiast maken – het aandeel steeg vrijdag 10 procent. Terwijl de gloeilamp waar Philips ooit groot mee werd nog altijd een krimpend cashcowtje is, (productiekosten zijn laag en concurrentie nagenoeg afwezig) ziet de toekomst van de snel groeiende led-afdelingen er zonnig uit. Zeker nu de energieprijzen stijgen, is er groeiende behoefte aan slimme, energiebesparende verlichting. Een belangrijk deel van die toekomst ligt in de glastuinbouw, die nu hard wordt geraakt door de hoge gasprijzen. Signify levert voor deze branche op led gebaseerde lichtsystemen die niet alleen zuinig zijn, maar door gericht gebruik van verschillende kleuren de groei of aanmaak van vitaminen in gewassen kunnen sturen. Zeker na de overname van Fluence verwacht Signify de komende jaren met deze bedrijfstak nog veel lol te beleven. De divisie kan naar verwachting zo’n 20 procent per jaar groeien tot 2024.

Sjaak van der Tak, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Beeld Remko de Waal / ANP

Verliezer: Sjaak van der Tak - LTO Nederland

Ook Sjaak van der Tak is een groot liefhebber van glastuinbedrijven. Maar voor hem pakte die betrokkenheid deze week wat minder florissant uit. Het Financieele Dagblad onthulde hoe de voorzitter van boerenkoepel LTO zich deze herfst persoonlijk heeft ingezet voor twee van fraude verdachte tomatentelers.

Dat blijkt uit een appje aan de broers Cor en Leo van der K., dat Van der Tak per ongeluk in een groepsapp verstuurde en via via bij de krant belandde. De oud-burgemeester in het Westland schrijft de broers, die hij al jaren goed kent, dat hij bij het ministerie van Landbouw heeft geïnformeerd naar het conflict rondom de subsidie die het bedrijf van de broers ontving.

Pijnlijk, niet alleen omdat Cor en Leo de subsidie volgens Brussel moeten terugbetalen, maar ook omdat zij in het conflict over subsidies als verdachten zijn aangemerkt. Zij zouden een schijnsamenwerkingsverband hebben opgetuigd om aanspraak te kunnen maken op de subsidie, die stimuleert dat fruit- en groentetelers hun krachten bundelen en samen duurzamer produceren. Maar het ‘collectief’ FresQ, dat in 52,6 miljoen euro subsidie kreeg, bleek feitelijk totaal gedomineerd door RedStar, het enorme tomatenbedrijf van Cor en Leo. En was dus geen collectief.

Van der Tak zegt dat hij niet wist dat de twee broers onderwerp waren van strafrechtelijk onderzoek. Het nieuws dat er in 2017 invallen werden gedaan bij de bekende tomatenteler in zijn gemeente, was hem blijkbaar ontgaan. De app kan volgens hem ook niet worden gezien als ‘inhoudelijke inmenging’ in de zaak. ‘Toch begrijp ik dat ik het voor de beeldvorming beter niet had kunnen doen.’