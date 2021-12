De winnaar én verliezer van de week: Elon Musk

Elon Musk is Time Person of the Year. Beeld Reuters

Winnaar

Hij is een man om van te houden of te haten of allebei, maar hij is hoe dan ook Time Person of the Year, en daar is alle reden toe. Elon Musk werd dit jaar de rijkste man op aarde en werd dat niet met een tamelijk overbodige onlinewinkel of een even overbodig ­wereld-polariserend online-advertentieplatform, maar met ouderwetse hardware van het nieuwerwetse soort: auto’s, raketten, zonnepanelen, satellieten.

Hij is de personificatie van het woord ‘disruptie’: met zijn accu-­auto’s creëerde hij een nieuw ­paradigma, met zijn raketten reikt hij naar een nieuwe planeet. Hij maakt ruzie zonder aanziens des persoons en deze week kreeg hij het zelfs aan de stok met China, omdat zijn satellieten bijna zouden zijn gebotst met een Chinees ruimtestation – natuurlijk was de echte reden van China’s gejere­mieer dat Musks satellieten (die wereldwijd internet moeten gaan aanbieden) het informatiemonopolie van de Chinese macht­hebbers kunnen doorbreken.

Dat hij een steeds merkwaardiger kapsel heeft, zijn kinderen bizarre namen geeft (X Æ A-XII, heet nummer zeven), puberale grapjes maakt en twittert als de eerste de beste zolderkamertrol, moeten we daarbij op de koop toe nemen – sterker nog, daarmee heeft hij een legioen van 68 miljoen honds­trouwe volgers verworven die hem alleen maar harder lijken te aanbidden. Musk ís die fallische raket die hij als avatar gebruikt. Een enorme lul, misschien wel de grootste op aarde.

Verliezer

De man die zo veel doet, lijkt zich toch vaak stierlijk te vervelen, en dan gaat hij de wereld redden. Een paar jaar geleden was dat het geval met die Thaise voetballertjes die na hevige regenval in een Thaise grot vast kwam te zitten, waarna Musk ze wel even zou komen bevrijden. Daartoe bedacht hij een soort robotduikboot die zich door het gangenstelsel zou manoeuvreren – een techno-fetisjistische onzinoplossing, die vooral tot ruis en vertraging leidde bij de echte, door menselijke duikers uitgevoerde reddingsactie. Ook het idee dat hij met zijn interplanetaire ambities de mensheid kan redden, is ijdele, elitaire onzin: het gros van de zeven miljard aardbewoners zal het moeten doen met de planeet die we hebben.

Als weldoener hapert hij nog. Onlangs snoefde Musk dat hij de grootste belastingaangifte in de geschiedenis van de VS gaat inleveren. Hij verkocht dit jaar 10 procent van zijn Tesla-aandelen en moet bijna 11 miljard van de opbrengsten naar de Amerikaanse fiscus brengen. Maar hij zei er niet bij dat hij in andere jaren helemaal geen belasting heeft betaald. Niet voor niets is zijn vermogen gegroeid tot 280 miljard dollar.

In oktober beloofde hij, de rijkste mens op aarde, 6 miljard dollar te storten om het wereldhongerprobleem op te lossen, als de Verenigde Naties daar een goed plan voor zouden bedenken. De baas van de VN-voedselorganisatie WFP, David Beasley, nam de handschoen op en kwam met een plan om de honger van 42 miljoen mensen te stillen. Helaas: sindsdien heeft Musk met geen woord meer gesproken over de honger in de wereld.

‘Muskisme’, noemt de Amerikaanse historicus Jill Lepore dit fenomeen in haar nieuwe podcast. ‘Musk is het gezicht van het extreme kapitalisme, geworteld in sciencefiction en aangedreven door fantasierijke plannen om de ruimte te koloniseren en de mensheid te redden’, zegt ze.

Maar woord houden, ho maar.