De winnaar en verliezer van de week: ‘duurzaam’ BlackRock benoemt olieman, Amerikaanse econoom ongewenst in Europa

Amin Nasser in Kuala Lumpur, Maleisië, op 26 juni 2023. Beeld Hasnoor Hussain / Reuters

Winnaar: Amin Nasser

BlackRock, ‘s werelds grootste vermogensbeheerder, heeft Amin Nasser benoemd tot lid van zijn raad van commissarissen. Opmerkelijk, want Nasser leidt ’s werelds grootste olieproducent, het Saoedische Saudi Aramco. Larry Fink, de 70-jarige oprichter, ceo en president-commissaris van BlackRock, pleit juist al jaren voor meer duurzaamheid.

Volgens Fink biedt Nasser BlackRock ‘een uniek perspectief’ op belangrijke vraagstukken waarmee het bedrijf en zijn klanten worden geconfronteerd. Wat is dat unieke perspectief? Onder meer dat duurzaam beleggen problematisch is, en dat groene beleggers een vooringenomenheid hebben tegen olie en gas. Daardoor zouden dergelijke bedrijven meer rente moeten betalen om te lenen, en kunnen ze dus minder fossiele brandstoffen rendabel uit de grond halen.

Het lijkt erop dat Fink met de benoeming van Nasser alle flanken wil afdekken. BlackRock belegt het geld van zijn klanten zowel passief (denk aan indexbeleggen) als actief. In dat laatste geval is er bij het bedrijf de afgelopen jaren steeds meer aandacht gegaan naar duurzaamheidsoverwegingen. De beheerders van zogeheten ESG-fondsen houden bij hun selectie rekening met milieu- en maatschappelijke overwegingen, en met de kwaliteit van het bestuur van ondernemingen.

Verschillende Amerikaanse staten waar de Republikeinen de plak zwaaien, zien dit als een ‘woke’-agenda, deugneuzerij die ten koste gaat van bedrijven en beleggers. Sommige hebben de banden met BlackRock doorgesneden. De benoeming van Nasser is een duidelijk signaal van Fink dat duurzame overwegingen niet allesoverheersend zijn als er geld mee gemoeid is.

Verliezer: Fiona Scott Morton

De beoogde hoofdeconoom bij de Europese mededingingsautoriteit is al hoofdeconoom af voordat ze aan haar nieuwe baan was begonnen. De Amerikaanse Fiona Scott Morton (56) trok zich woensdag namelijk terug na vooral Franse kritiek.

Als hoofdeconoom van de mededingingsafdeling van de Europese Commissie had Scott Morton zich vanaf september onder meer moeten buigen over regelgeving voor grote Amerikaanse technologiereuzen zoals Apple, Amazon en Microsoft, bedrijven waar de hoogleraar economie aan Yale in het verleden consultancywerk voor heeft gedaan.

Niet alleen mogelijke belangenconflicten zaten Frans president Emmanuel Macron in de weg, maar ook haar nationaliteit. ‘Is er geen Europese onderzoeker die dit werk kan doen?’ vroeg hij. ‘Als dat onze conclusie is, dan is dat uiterst zorgwekkend en moeten we massaal investeren in de academische systemen van onze economieën.’

Vanuit die academische wereld kwamen evenwel flinke steunbetuigingen voor Scott Morton. De Franse Nobelprijswinnaar voor de economie Jean Tirole noemde haar ‘een van de beste economen ter wereld op het vlak van industriële organisatie’.

Eurocommissaris Margrethe Vestager probeerde het Europees Parlement er nog van te overtuigen dat nationaliteit geen rol mag spelen. ‘Ik heb geprobeerd de beste persoon voor deze functie aan te stellen. Het is bedenkelijk om te veronderstellen dat iemands nationaliteit zou leiden tot een voorkeur voor bedrijven uit dat land.’

Het mocht niet baten: Scott Morton besloot zich ‘gezien de controverse’ terug te trekken.