De ‘Whoa’: laatste hoop voor winkelketens in nood

Ook Shoeby doet een beroep op de Whoa om een faillissement te voorkomen.

De rechtbank in Leeuwarden gunde Big Bazar maandag geen afkoelingsperiode om als noodlijdend bedrijf tot overeenstemming te komen met de schuldeisers. Toch vond de koopjesketen, die een schuldenlast zou hebben van 30 miljoen euro, dinsdag een ontsnappingsroute in de Whoa om een faillissement te voorkomen.

De Ondernemingsraad verzocht de rechtbank in Leeuwarden op grond van artikel 371 van de faillissementswet een ‘herstructureringsdeskundige’ aan te stellen die een akkoord met de crediteuren moet zien te bereiken. Zo wordt toch een afkoelingsperiode gerealiseerd. Dat verzoek heeft namelijk een opschortende waarde, de faillissementsaanvragen worden voorlopig uitgesteld.

Waar is de Whoa voor bedoeld?

De in 2021 in werking gestelde wet moet een gat vullen naast de surseance en een faillissement. In die procedures kon de schuldenlast al met een dwangakkoord worden verkleind. ‘In de praktijk werd een surseance snel omgezet in een faillissement’, aldus Steven Wiggers, bij Bergh Stoop & Sanders Advocaten in Amsterdam gespecialiseerd in het insolventierecht. ‘Bij een vereffening in faillissement gaat vaak veel waarde verloren; dat is ook nadelig voor de schuldeisers.’

De Whoa is ontleend aan het Engelse recht om buiten de reguliere insolventieprocedure een akkoord aan te bieden, waarmee de belangrijkste schuldeisers moeten instemmen. Niet iedereen hoeft echter akkoord te gaan. De rechter moet het verzoek ‘homologeren’, goedkeuren dus, waarna alle partijen aan die overeenkomst zijn gebonden. Het belangrijkste criterium is dat alle schuldeisers niet slechter af zijn dan bij een faillissement.

Wordt de Whoa daarom ook wel een dwangwet genoemd?

Dat klopt. Wiggers: ‘Zo wordt voorkomen dat een minderheid van de crediteuren die in het geval van een faillissement niets zouden krijgen een overeenkomst kunnen blokkeren, terwijl zo’n akkoord eigenlijk voor alle schuldeisers beter zou zijn.’

Maar de rechter heeft het laatste woord. Bij een Whoa-procedure worden de crediteuren in diverse klassen ingedeeld. Als hun klasse tegenstemt, kunnen zij zich verzetten tegen de homologatie van de rechter. Die moet dan speciale toetsen uitvoeren om te bepalen of het gerechtvaardigd is dat alle schuldeisers aan het akkoord worden gebonden.’

Waarom had de rechter het verzoek van Big Bazar om via de Whoa een afkoelingsperiode te verkrijgen afgewezen?

Cruciaal is dat de Whoa-procedure alleen kan worden gebruikt door bedrijven die in de kern levensvatbaar zijn. De rechter constateerde maandag dat het fundament voor een reddingsplan voor Big Bazar ontbrak, omdat zich al driehonderd schuldeisers hebben gemeld.

Daarom denkt Shoeby meer kans te maken met de Whoa, omdat het de schulden wijt aan de naweeën van de coronacrisis, toen de modewinkels vanwege de gedwongen sluitingen met grote voorraden kwamen te zitten. Het afschalen van de goederen plus de huidige inflatie hebben Shoeby in zwaar weer gebracht. ‘Maar zonder die schuldenlast hebben we een gezond businessmodel’, zegt Shoeby in een persverklaring.

Dinsdag trachtte Big Bazar bij de rechtbank in Leeuwarden via een omweg alsnog tijd te kopen. Hoe?

De Ondernemingsraad van Big Bazar verzocht de rechter in Leeuwarden een onafhankelijke herstructureringsdeskundige aan te stellen die als een bewindvoerder gaat bekijken of een akkoord met de schuldeisers mogelijk is. Een eerdere Whoa-rechtszaak illustreert dat een rechter wel degelijk een afkoelingsperiode kan afwijzen, om vervolgens toch in te stemmen met een herstructureringsdeskundige.

Onduidelijk is nog of Big Bazar-eigenaar Heerke Kooistra die herkansing krijgt. Tegelijkertijd kreeg Miranda Traas in de rechtbank van Amsterdam een onverwachte handreiking van Big Bazar. Zij had als eigenaar van een pand in Goes het faillissement van Big Bazar geëist, omdat ze al maanden geen huur ontving.

In een mail, die de Volkskrant heeft ingezien, zegt Big Bazar dat het ‘morgen over voldoende financiële middelen beschikt om een groot deel van uw vordering in te lossen’. Met daarbij de waarschuwing: ‘Bij een faillissement krijgt u helaas uw geld niet terug.’

Wordt Big Bazar dan toch gered?

Dankzij de Whoa staan alle procedures even ‘on hold’. De rechter zal alleen een herstructureringsdeskundige aanwijzen als Big Bazar een deugdelijk saneringsplan kan overleggen. ‘Het tweede beroep van Big Bazar is in feite oude wijn in nieuwe zakken’, zegt Joost Konings van Invorderingsbedrijf Amsterdam.

Hij gelooft niet in een wederopstanding van Big Bazar. ‘De directie wil de lastige mensen die een faillissement aanvroegen nu afkopen. Maar waarom komen ze nu om vijf seconden voor twaalf met de belofte van nieuwe financiers? De oudste vorderingen dateren van oktober 2022. Ze weten al een jaar lang dat ze niet kunnen betalen. Ik heb er geen vertrouwen in dat de miljoenen nu wel vrijkomen.’