De vouwwagen keert terug op de Nederlandse wegen, maar dan wat sportiever

Man laat zijn vouwwagen drogen in de zon in het Rotterdamse Crooswijk. Beeld Robin Utrecht / ANP

Technische en stilistische innovaties staan volgens directeur Leo Diepemaat van de brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI) aan de basis van de opleving. ‘De klapcaravan van vandaag is bijvoorbeeld sneller op te zetten en oogt wat sportiever.’

Het beeld van de klapcaravan werd lang bepaald door de archetypische Alpenkreuzer; een aanhangwagen die als basis dient voor het uitklappen van een robuuste tent. Dit zware product werd gemaakt in de communistische DDR. Tienduizenden exemplaren gingen per trein de Oost-Duitse grens over, vooral richting Nederlandse markt. Met hun aanwinst aan de trekhaak waaierden de Nederlandse vakantieganger vervolgens uit naar tal van Europese landen.

Rond de eeuwwisseling kwam echter de klad in de verkoop van klapcaravans. Alpenkreuzer overleefde de val van de Muur in 1989 nog wel enige tijd, maar ging in 2006 ten onder. Een bedrijf in Doetinchem nam de productie in 2017 weer ter hand. Het Nederlandse Campooz en de Franse merken Cabanon en Jamet scoorden het afgelopen jaar volgens de KCI beter in de verkoop.

Caravans nog het populairst

Gewone caravans blijven het meest gekozen verplaatsbare vakantiehuis. In Nederland staan nu 480 duizend caravans geregistreerd. De camper heeft daarnaast een stormachtige opmars beleefd. Het aantal kampeerwagens is sinds 2012 meer dan verdubbeld naar 180 duizend. Voor de hoeveelheid klapcaravans komt het KCI geschat op een aantal van ruim 100 duizend. Dat is een schatting, want anders dan voor caravans en campers bestaat er voor klapcaravans geen registratieplicht.

Brancheorganisatie KCI komt over enige tijd ook met cijfers over de opmars van de zogenoemde teardrop-caravan. Die is compacter, gestroomlijnder en lichter dan de gewone caravan. Volgens KCI-voorman Diepemaat gaat het ook bij dit kampeermiddel om een groeiende markt.