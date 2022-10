De voltijdsbonus is een geniaal plan, maar helaas praktisch onuitvoerbaar

De Kamermotie om nog dit jaar een ‘voltijdsbonus’ in te voeren, uit te betalen aan werkenden die nu nog in deeltijd werken, haalde al een Kamermeerderheid. Het zou een mooie manier zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. Dit sympathieke idee maakt deel uit van een geniaal plan dat helaas praktisch onuitvoerbaar is.

Eerst dat geniale plan. Dat draait om het idee dat tijd ertoe doet bij het verwerven van inkomen. Laat een hoogopgeleide specialist in twee dagen werken per week een inkomen verdienen dat gelijk is aan dat van een modale werkende die hiertoe vijf dagen per week in touw is. Laat de specialist en de modale werkende in alle andere opzichten identiek zijn. De huidige inrichting van ons belastingstelsel legt het tweetal dan een identieke aanslag op. Gelijk inkomen, gelijke omstandigheden, dus gelijke belastingaanslag.

Is dat eerlijk? Daar kun je een boom over opzetten. Eén van de perspectieven hierop is in elk geval dat de uren arbeid van de modale werknemer veel zwaarder worden belast dan de uren van de specialist.

Is het efficiënt? Oók voor discussie vatbaar. Maar één perspectief hierop is in elk geval dat je, vanuit het perspectief van het land als geheel, zou willen dat mensen met hoge uurlonen ook véél uren werken.

Het ei van Columbus lijkt dan om niet het gehele inkomen van mensen gelijk te belasten, maar hun inkomen per uur. Bij een gelijke opbrengst voor de schatkist gaat onze specialist dan veel meer belasting betalen, en onze modale werknemer juist minder. De specialist zal, in reactie hierop, meer uren willen werken (waar zij in haar werkweek ook makkelijk de ruimte voor heeft), terwijl de modale werknemer meer netto-inkomen overhoudt, en in reactie hierop zowel minder zou kunnen gaan werken als, bij een gelijke werkweek, meer koopkracht kan verwerven. Tellen we hun inkomen bij elkaar op dan is dit totaal na de belastinghervorming hoger dan ervoor. Immers: er worden relatief meer dure uren gewerkt dan modale.

Zo maar doen dan? Het kan niet. Het probleem is dat euro’s wel maar de gewerkte uren niet goed waar te nemen zijn. Wel voor het individu zelf, maar niet voor de fiscus die de belasting moet innen. Als het aantal gewerkte uren grote invloed gaat hebben op de hoogte van de belastingaanslag werkt binnen de kortste keren iedereen voltijds – op papier dan. Werkenden en werkgevenden zullen gaan samenspannen tegen de fiscus, en we kunnen moeilijk naast iedere werkende een belastingambtenaar posteren met een stopwatch.

Om dezelfde reden behoort de voltijdsbonus die de Kamer zo enthousiast heeft omarmd niet tot de praktische mogelijkheden, althans, voor zover het gaat om een fiscale bonus. Voor de fiscus moet tellen: een euro is een euro.

Maar de werkgevers dan? Die hebben toch wél zicht op het aantal gewerkte uren? Ja. En die kunnen op individuele basis ook best zo’n dealtje sluiten. Zo van: als jij nou voltijds gaat werken, zetten we je een loonschaal omhoog. Maar een voltijdsbonus die zo heet en ook zo wordt uitgevoerd houdt binnen organisaties en sectoren niet lang stand, denk ik. De deeltijders zullen zich beroepen om het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en daarin zullen ze gelijk krijgen.

Geniaal plan, onuitvoerbaar.