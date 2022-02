De vier plagen die Meta, het moederbedrijf van Facebook, plotsklaps 230 miljard euro minder waard maken

Mark Zuckerberg in 2019. Op dat moment groeide zijn bedrijf nog tegen de klippen op. Beeld Jessica Chou /The New York Times

Het is een ongekende waardedaling: Meta, het moederbedrijf van Facebook, was bij de opening van Wall Street in New York donderdag 25 procent minder waard. Maar liefst 230 miljard dollar aan beurswaarde was verdampt. Zo’n scherpe waardedaling komt zelden voor. Voor Meta is het een harde knak in een lijn die alleen maar omhoog leek te kunnen gaan.

Want al die jaren was groei de constante. Meer omzet, meer winst. Bleken persoonlijke gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers verzameld voor politieke campagnedoeleinden? Het sociale netwerk verwelkomde elk jaar meer gebruikers. Nam een Amerikaanse president het netwerk ter hand als megafoon voor leugens en ophitsing? Het stond miljardenwinsten en een stijgende koers niet in de weg.

Donderdag kwam daarin verandering, precies een dag voor de 18de verjaardag van Meta, het bedrijf dat Mark Zuckerberg op 4 februari 2004 oprichtte als Facebook. Niet dat Meta geen winst meer maakt: ruim 39,4 miljard dollar over 2021. Maar de winst in het laatste kwartaal viel lager uit dan verwacht, en Meta waarschuwde voor een tegenvallende omzet in dit jaar. De val van Meta in vier plagen die het bedrijf treffen.

1. De verkoop van advertenties valt tegen

Je zoekt naar schoenen, en op Facebook zie je advertenties van schoenen. Meta profileert zich met zijn platforms weliswaar graag als een puur sociaal netwerk dat op aarde is om mensen met elkaar te verbinden, het is in feite een advertentiebedrijf. De aandacht van gebruikers verkoopt Meta aan adverteerders. Het overgrote deel van de inkomsten van Meta komt uit die advertentieverkoop.

Het probleem is dat de adverteerders de hand op de knip houden om de klappen van de hoge inflatie op te vangen. Meta zelf verwacht daarom een omzet in het eerste kwartaal van 27 tot 29 miljard. Dat is minder dan analisten verwachtten, en 3 tot 11 procent minder dan de omzet in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Alles onder de 11 procent omzetgroei zou een laagterecord zijn in de geschiedenis van het bedrijf.

2. Voor het eerst zijn er minder mensen dagelijks actief

Elke dag zien bijna twee miljard mensen de website of app van Facebook. Voor het eerst sinds het bestaan van het platform waren het er in 2021 iets minder: van 1.930 miljard dagelijks actieve gebruikers in het derde kwartaal naar 1.929 miljard wereldwijd in het vierde kwartaal. Een subtiele daling, maar wel voor het eerst. Het aantal mensen die dagelijks actief zijn op het platform is belangrijk voor sociale netwerken. Meer actieve gebruikers betekent meer ogen voor advertenties, en gebruikers die veel terugkeren hebben het er kennelijk naar hun zin.

Precieze cijfers over het gebruik van Instagram geeft het bedrijf niet. Het totaal aantal dagelijkse gebruikers zag Meta op zijn platforms (naast Facebook ook Instagram en WhatsApp) nog maar licht groeien, naar 2,82 miljard. De pogingen om met name jonge (de meest actieve) gebruikers te werven en te behouden zijn inmiddels opzichtig, omdat het jonge publiek vooral actief is op andere diensten zoals TikTok. Instagram speelt met het idee een versie te maken alleen voor jonge kinderen, en zet nu nog meer in op Reels. Dat zijn korte video’s op Instagram, vergelijkbaar met de filmpjes op TikTok.

3. Apple maakt het Facebook moeilijker

Apple heeft een belangrijke sleutel in handen: die voor toegang tot de iPhone. En Apple maakte het partijen als Facebook en Google moeilijker om het gedrag van iPhonebezitters te volgen. Die gegevens zijn belangrijk voor advertentienetwerken als Facebook, zodat ze bijvoorbeeld advertenties van gezichtscrèmes kunnen tonen aan een gebruiker die net de pagina of het account van een cosmeticafabrikant heeft bezocht.

Apple-topman Tim Cook haalde eerder al hard uit naar Meta, overigens zonder de naam van het bedrijf of die van Facebook te noemen. ‘Als een bedrijf is gebouwd op het misleiden van gebruikers, uitbuiting van data en keuzes die in feite geen keuzes zijn, verdient dat geen lof. Het verdient een hervorming’, zei hij op een conferentie begin vorig jaar. Meta voelt nu de consequenties van die hardere opstelling van Apple.

4. Meta doet een miljardeninvestering in het ongewisse

Facebook is aan het veranderen, maar in wat precies? Voor het eerst maakte Meta cijfers bekend van zijn hardware-afdeling, waar het bijvoorbeeld brillen maakt met camera’s en spraakbesturing, en virtual reality-headsets. Die afdeling groeit, en dat kostte in 2021 meer dan 10 miljard dollar. Dat is, ter vergelijking, tien keer zoveel als wat Facebook in 2012 betaalde voor de overname van Instagram, en vijf keer zoveel als het bedrag dat het in 2014 betaalde voor vr-brillenmaker Oculus.

Het bedrag – en ook de recente naamswijziging in Meta – onderstreept waar oprichter Zuckerberg heilig in gelooft: de metaverse, oftewel het metaversum. Dat kun je omschrijven als de volgende stap in de evolutie van ons digitale bestaan, waarin we niet alleen een gebruikersnaam hebben bij een sociaal platform, maar ook een virtuele werkkamer bezitten, plus virtuele spullen en een virtueel voorkomen. Een heel digitaal leven, dus.

Dat Mark Zuckerberg er zo in gelooft, betekent niet automatisch dat het metaversum al te betreden is. Het idee van hoe het precies vorm moet krijgen, pendelt nog tussen lege hype en beloftevolle toekomst. Zelf zei Zuckerberg het in een gesprek met investeerders na afloop van de bekendmaking van de jaarresultaten zo: ‘Onze richting is duidelijk, het lijkt er alleen op dat de route er naartoe nog niet goed beschreven is.’