De val van de ‘koning van de crypto’ berooft de Democraten van een suikeroom

Sam Bankman-Fried tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse Congres in mei. Beeld Tom Williams / Getty

Op de lijst met grootste suikerooms van de Democratische partij prijkte vorige week een broekie tussen bejaarde geldschieters als George Soros en Michael Bloomberg: de 30-jarige Sam Bankman-Fried. De krullerige en immer in korte broek getooide baas van cryptobeurs FTX bleek in de aanloop naar de Amerikaanse Congresverkiezingen bijna 40 miljoen dollar (39 miljoen euro) te hebben geschonken aan Democratische senatoren en afgevaardigden in spe. Alleen filantroop George Soros tastte de afgelopen maanden dieper in de buidel voor de partij van president Joe Biden.

En dan was de donatie van 40 miljoen dollar voor Bankman-Fried nog een aalmoes: voor de presidentsverkiezingen van 2024 beloofde de in de Bahama’s residerende multimiljardair de Democratische campagnekas met tot wel 1 miljard dollar te zullen spekken. Een vergiftigd geschenk, aangezien de Democraten juist strengere cryptoregels willen invoeren, terwijl ze in de zak zitten bij iemand die alle belang heeft bij tandeloze wetgeving.

Na de spectaculaire kladderadatsch van FTX is het evenwel uitgesloten dat de zilvervloot nog gaat binnenvaren bij de Democraten. De één miljoen klanten tellende beurs moest vrijdag het faillissement aanvragen. De week ervoor had een artikel op nieuwssite CoinDesk onthuld dat de betalingsbalans van FTX op drijfzand gebouwd was. In een stormloop probeerden FTX-klanten nog snel hun geld weg te halen, wat de tot voor kort nog 32 miljard dollar waard geachte beurs te machtig bleek.

Een bizarre levenswending voor de zoon van twee Californische hoogleraren in de rechten, die zelf natuurkunde studeerde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) voordat hij als jonge handelaar op Wall Street bevangen raakte door cryptovaluta. Ruim een halfjaar geleden bedroeg het geschatte fortuin van de ‘koning van de crypto’ nog 26 miljard dollar, na de instorting van FTX en Bankman-Frieds handelshuis Alameda is daar vermoedelijk niets meer van over, schrijven Amerikaanse media.

Uithangbord van crypto-industrie

De naar eigen zeggen immer op sofa’s en zitzakken overnachtende Bankman-Fried, ‘SBF’ voor intimi, gold als uithangbord van de crypto-industrie. In april stond hij als gastheer van een cryptoconferentie op de Bahama’s nog op het podium met Bill Clinton en Tony Blair – de twee oud-politici in pak, Bankman-Fried in T-shirt en korte broek. Dezelfde maand sloot hij voor 135 miljoen dollar een overeenkomst met de basketbalclub Miami Heat om het stadion van de NBA-ploeg om te dopen tot FTX Arena.

Sinds de zomer sierde het FTX-logo ook de uniformen van Amerikaanse honkbalscheidsrechters in de Major League. In een reclamespotje tijdens de Super Bowl, de finale van het American-footballseizoen, noemde de beurs van Bankman-Fried zichzelf in een adem met de uitvinding van het wiel, de gloeilamp en de toiletpot. ‘Mis het niet’, moedigde FTX de 112 miljoen kijkers aan.

Bankman-Fried begon FTX in 2019, uit frustratie over ‘de armoedige kwaliteit’ van toenmalige cryptobeurzen. De veganist had vlak daarvoor Californië verruild voor Hongkong, als reactie op aangescherpte Amerikaanse cryptowetgeving. Nadat de Chinese regering cryptovaluta eind vorig jaar in de ban had gedaan, streek Bankman-Fried neer op de Bahama’s.

Durfinvesteerder

In drie jaar tijd bouwde de zelfbenoemde ‘werkverslaafde’ zijn virtuele handelsvloer uit tot een van ’s werelds grootste cryptobeurzen, met een miljoen klanten en dagelijks miljarden transacties. De Amerikaanse vermogensbeheerder Blackrock en enkele grote pensioenfondsen behoorden tot de geldschieters van FTX, net als het machtige Sequoia Capital. Deze Californische durfinvesteerder stak 214 miljoen dollar in FTX nadat Bankman-Fried tijdens een videovergadering een ‘ongelooflijk indrukwekkend’ verkooppraatje had gehouden. Wat de bonzen van Sequoia niet zagen, was dat Bankman-Fried gedurende zijn verkooppraatje het computerspel League of Legends zat te spelen.

Inmiddels heeft Sequoia zijn investering van 214 miljoen dollar volledig moeten afschrijven. Niet alleen FTX is geen cent meer waard, ook Bankman-Frieds eigen cryptohandelshuis Alameda Research heeft het faillissement moeten aanvragen. Bankman-Fried heeft zich daarbij mogelijk bezondigd aan belangenverstrengeling, ontdekte CoinDesk. Hij bleek de balans van het in zwaar weer verkerende Alameda te stutten met miljarden dollars aan klantentegoeden in FTT, een door FTX zelf uitgegeven cryptomunt. Als de waarde van deze munt zou instorten, zou Alameda ook FTX in zijn val meeslepen, wat na de onthullingen van CoinDesk ook gebeurde.

Onderzoek beurswaakhond

‘Ik heb het verkloot’, reageerde Bankman-Fried donderdag in een verontschuldiging op Twitter. De meeste van zijn een miljoen klanten kunnen naar verwachting fluiten naar hun geld. De Amerikaanse beurswaakhond SEC is een onderzoek begonnen naar de inmiddels opgestapte FTX-baas, onder meer naar verdachte transacties op de beurs, waarbij voor 1 miljard dollar aan cryptovaluta zou zijn verdwenen.