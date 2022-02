De traditionele feestwinkel verdwijnt uit het straatbeeld

Klanten bij carnavalswinkel Hoofs in Den Bosch. Een meisje showt een outfit aan haar vriendinnen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Digitalisering is een belangrijke reden, waarom de feestwinkel uit het straatbeeld verdwijnt. ‘Consumenten oriënteren zich vaak digitaal en besluiten ook tot een online aankoop over te gaan’, zegt Paul te Grotenhuis van branchevereniging INretail. ‘Als je niet of te weinig investeert in digitalisering dan vergroot dat de kans dat je naast het retailspel komt te staan.’

John ten Heugten van feestwinkel De Ballon in Helmond kiest er bewust voor om niet toe te geven aan de digitalisering. De winkel heeft geen webshop, maar zet juist in op de kwaliteit en service die ze leveren. ‘Bij webshops weet je vaak niet wat je koopt. Mensen moeten kunnen zien, voelen en passen wat ze kopen’, zegt hij.

Gratis bezorging

Ten Heugten merkt ook dat steeds meer collega’s de deuren moeten sluiten. ‘Je moet zelf initiatieven ontplooien om je tent draaiende te houden’, zegt hij. ‘Tijdens corona moesten we anders ondernemen dan we voorheen gewend waren.’ De Ballon besloot om bestellingen van boven de 15 euro gratis te gaan bezorgen in Helmond. ‘Er zijn dagen geweest dat ik tot acht uur, half negen in mijn auto zat, maar het loont wel.’

De pandemie was een grote klap voor de winkels die voor een groot deel rekenen op inkomsten vanwege carnaval, evenementen en feestjes. INretail verwacht een inhaaleffect van de afgelopen twee jaar, wat positief uit zal pakken voor de feestwinkels. ‘Alle uitgestelde bruiloften, vrijgezellenfeestjes, oktoberfeesten en andere themaparty’s worden dit jaar ongetwijfeld voor een groot deel ingehaald’, zegt Te Grotenhuis.

Tegen grote concurrenten als Bol.com en goedkope winkels als SoLow waar je voor 4,95 euro al terecht kunt voor een meerkleurige pruik is volgens Ten Heugten maar op één manier op te boksen. ‘Zorg dat je kwaliteit en service levert. Daar komen mensen voor terug.’