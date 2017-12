De tinyhousebeweging groeit: hoe je de wereld verbetert met 23 m2 huis

Een blijvertje

Ook concurrenten van Heijmans zijn bezig met het in de markt zetten van hun kant-en-klare minihuisjes. Sinds donderdag bestaat er zelfs een site voor tiny houses in Nederland: tinyfindy.nl. Daarop staan al gerealiseerde projecten en kavels waarop de huisjes kunnen worden gebouwd.



Piepklein wonen is geen gril maar een blijvertje, concludeerde onderzoeksbureau Stec Groep in juni in een rapport dat het in opdracht van de rijksoverheid schreef. Volgens de onderzoekers is er sprake van een trendbreuk in de woningmarkt. Tussen 1990 en 2008 werden Nederlandse nieuwbouwhuizen steeds groter, maar sinds de economische crisis zijn nieuwe woningen juist steeds kleiner geworden.



Dat komt deels door het tekort, waardoor woningzoekers sneller genoegen nemen met minder ruimte. Maar er zijn ook steeds meer personen die specifiek een kleine woning zoeken, schrijft de Stec Groep. Gaf in 2012 1,5 procent van de Nederlandse huishoudens de voorkeur aan een woning kleiner dan 40 vierkante meter, in 2015 was dit percentage al opgelopen tot 4 procent.