De ‘tien gouden jaren’ zijn voorbij: de Duitse economie kromp in tweede kwartaal

De aanhoudende krimp betekent een belangrijke trendbreuk. Sinds de crisis van 2008-2009 groeide de Duitse economie gemiddeld elk kwartaal met 0,5 procent. Vorige zomer spraken economen nog van ‘oververhitting’ en werd gepleit voor renteverhoging. Maar de handelsoorlog, de mondiale onzekerheid en de in problemen verkerende auto-industrie heeft de Duitse economie op zijn knieën gedwongen, constateert ING. ‘Winstwaarschuwingen, ontslagen, een toename van tijdelijke contracten, dalend consumentenvertrouwen en minder activiteiten in de dienstensector hebben de noodklok doen luiden.’ Volgens de bank is het gevaar van de huidige recessie in sommige opzichten erger dan die van 2008 en 2009. ‘Toen was de economie structureel gezond en kon die met een keynesiaans stimuleringspakket uit het dal worden gehaald. Nu zijn er structurele problemen: digitalisering, infrastructuur en de auto-industrie.’

De krimp van de grootste economie in Europa komt niet onverwacht. Economen hadden er al rekening mee gehouden. Ook de Duitse Bundesbank waarschuwde eerder al voor een terugval van met name de Duitse export. De Duitse regering gaat voor dit jaar nog uit van een groei van 0,5 procent (vorig jaar: 1,4 procent), maar de meeste analisten denken dat een stagnatie het hoogst haalbare is. ING weet wat Duitsland te doen staat om de structurele problemen aan te pakken. De sleutelwoorden zijn investeringen in de energietransitie, infrastructuur, digitalisering en de veranderingen in de automobielsector.’

Mercedesfabriek in het Duitse Rastatt. Beeld Reuters