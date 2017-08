De tien belangrijkste redenen voor ontslag op staande voet

3. Re-integratie

'Niet meewerken aan re-integratie', bijvoorbeeld na een ziekte of burn-out, vormt bij een op de acht ontslagen op staande voet de steen des aanstoots. Zo werd een zieke werknemer van een groothandel in autogereedschap op staande voet ontslagen nadat zijn baas hem voorbij had zien komen op beelden van een Limburgse tv-zender. Daarop was hij in actie te zien als kok tijdens een benefietavond van een Indonesisch restaurant. Vlak daarvoor had hij zijn baas nog bezworen dat hij het gezien zijn ziekte niet kon maken om op de benefietavond te werken.



Tegelijkertijd toetsen rechters streng of werkgevers wel een dringende reden hebben om werknemers op staande voet te ontslaan. Een transportbedrijf kreeg bijvoorbeeld het deksel op de neus van de rechter omdat het de adviezen van de bedrijfsarts aan een overspannen werknemer in de wind had geslagen. Ook kende de rechter geen genade voor de eigenaar van een restaurant die een zieke serveerster had ontslagen omdat zijn toko failliet zou gaan als hij haar loon nog twee jaar zou moeten doorbetalen.