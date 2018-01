De tancode valt na 30 jaar ten prooi aan modernere technologie en lijkt ten dode opgeschreven

Betaalapps bij de vleet

Op de dag dat de tancode werd afgeschaft, werd Payconiq in Nederland ingevoerd. Met deze app kun je in winkels en online betalen door met je mobiele telefoon een code op een pinautomaat of beeldscherm te scannen. En je kunt met een druk op de knop geld overmaken naar medegebruikers in je contactenlijst, zonder een rekeningnummer in te voeren. In België, Luxemburg en Duitsland wordt de app al langer gebruikt.



Banken en techbedrijven leveren felle strijd met elkaar om als winnaar uit de strijd te komen in de ontluikende betaalrevolutie: wie komt met de ultieme manier om overal te betalen via je mobiele telefoon? Payconiq werkt in Nederland vooralsnog alleen op Android-telefoons, in een zeer beperkt aantal winkels, en alleen voor klanten van ING en de Rabobank. Meer detaillisten, banken en ook een mogelijkheid voor iPhone-gebruikers zullen volgens een woordvoerder snel volgen. Payconiq werkt samen met CCV, dat pinautomaten levert aan 137 duizend Nederlandse winkels en andere bedrijven.