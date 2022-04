De superjachten van Russische oligarchen worden veelal gebouwd in Nederlandse werven

Vanwege hoog water heeft een superjacht, onderweg van Oss naar Harlingen, moeite om onder de brug bij Heusden door te varen. Beeld ANP

Diep in Brabant ligt een van de werkplaatsen van de Russische elite. Vanaf de Maas, even voorbij Maasbommel, loopt een kanaal tussen weilanden met schapen en over het stuur gebogen scholieren door naar een industrieterrein met loodsen en hopen puin en zelfs een paar containerkranen, om dan dood te lopen bij een stuk of twaalf enorme dichte deuren waarlangs alleen de geur van gespoten verf kan ontsnappen.

Heesen Yachts, staat er op het witte bakstenen kantoor, onder een logo met een kompaskruis. De zilveren letters zijn het enige wat glanst, in de verre omgeving.

Achter deze deuren, in het deel van Brabant dat vooral bekend is van de rookworsten en anticonceptiepillen en de varkens waarvan die gemaakt worden, schuilen een paar van de aanstaande pronkstukken van Ruslands kleptocratie: superjachten, de caravans van de superrijken. Heesen is niet alleen één van de grote werven in Nederland waar die worden gebouwd, maar bovendien zelf eigendom van een Russische oligarch, zo’n man die goed heeft geboerd met voormalig staatsbezit van de Sovjet-Unie en die collectieve rijkdom nu omzet in exclusieve weelde.

Vagit Alekperov, een 71-jarige oud-staatssecretaris van Oliezaken en nu grootaandeelhouder van oliebedrijf Lukoil, kocht in 2008 het familiebedrijf Heesen en heeft sindsdien al zeker drie superjachten voor zichzelf laten bouwen. Het laatste, de Galactica, voer in januari via het Burgemeester Delenkanaal door een sluis die net lang genoeg was en onder bruggen die net hoog genoeg waren naar Harlingen, waar het schip is afgebouwd en nu ligt te wachten op zijn eerste grote reis, richting een haven waar je geen winterjas meer nodig hebt.

Maar daar moet het voorlopig nog op wachten.

Twaalf jachten aan de ketting

Woensdag maakte minister Wobke Hoekstra van Buitenlandse Zaken bekend dat twaalf jachten die op Nederlandse werven in aanbouw zijn, voorlopig niet ‘geleverd, overgedragen of uitgevoerd’ mogen worden. Daarvan lijkt de Galactica er een te zijn, want ‘een van de jachten nadert voltooiing’, schrijft Hoekstra. ‘Onder douanetoezicht heeft op 2 april de eerste proefvaart plaatsgevonden.’

Alekperov staat op ‘Poetins lijst’, een lijst van vrienden van de Russische dictator, opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij was een van de oligarchen die op 24 februari, de dag van de aanval op Oekraïne, op het Kremlin werd ontboden om zijn steun te betuigen aan Vladimir Poetin. Maar hij heeft vooralsnog geen sancties opgelegd gekregen.

Ook bij de andere elf jachten, zo schrijft Hoekstra, lijkt het erop dat de ultimate beneficial owners (ubo’s), ofwel de uiteindelijke eigenaren die in alle bv’s verstopt zitten, niet persoonlijk op de sanctielijst staan. Maar zij zijn wel Russisch, en daarom kunnen de schepen toch niet geleverd worden: er is sinds 15 maart een algemeen exportverbod op de levering van luxegoederen boven de 300 euro aan Russen. De jachten vallen daar zeker onder. Ook zijn er twee jachten – waarvan een tot voor kort van Roman Abramovitsj was – onder toezicht geplaatst die nu in onderhoud zijn. Een andere onderhoudsopdracht is geschrapt.

Wat betekent dat voor deze opvallende sector van de Nederlandse economie? En hoe komt het eigenlijk dat dit platte land zo’n belangrijke producent van zulke hoogwaardige blingbling is geworden?

Zes grote Nederlandse werven

Er zijn een stuk of zes grote werven in Nederland, die soms al decennia motorjachten bouwen en samen een kwart van de superjachten van de wereld (langer dan 40 meter) voor hun rekening nemen: Heesen in Oss, Damen in Vlissingen, Oceanco in Alblasserdam, Royal Huisman in Vollenhove, Hakvoort in Monnickendam en Feadship, een consortium van een aantal werven, in De Kaag, Aalsmeer, Makkum en Amsterdam. Die verkochten de afgelopen tien jaar zo’n tweehonderd superjachten wereldwijd, waarvan tussen 10 en 20 procent aan Russen.

Om de werven heen zit een ecosysteem van toeleveranciers, van ontwerpers en meubelmakers tot installateurs van airco, liften en zwembaden. De totale omzet aan superjachten wordt geschat op 2 miljard euro per jaar, de totale werkgelegenheid op tienduizend mensen.

De lijnen lopen dwars door het land. Neem de Phi. Het ontwerp kwam van de Rotterdammer Cor de Rover, de engineering van Van Oossanen in Wageningen, het interieur van Struik & Hamerslag in Strijen, de gekromde salondeuren van Rondal in Vollenhove. ‘Dat is de kracht van Nederland, dat we zo’n heel netwerk aan specialisten en toeleveranciers hebben’, zegt Merijn de Waard, die van jachtenspotter uitgever werd van de Superyacht Times, de krant en tevens belangrijkste dataverzamelaar van de sector. ‘De lijnen zijn kort, er is veel knowhow.’

Volgens woordvoerder Farouk Nefzi van Feadship zijn die specialisten belangrijk omdat Nederland van oudsher goed is in complexe ‘specials’, dus schepen die heel specifiek ontworpen worden voor bepaalde taken, of het nou baggerschepen zijn of superjachten. ‘Dan is het handig als je bedrijven hebt die precies weten hoe je zo’n detail maakt of hoe je dat kunt inpassen.’

‘Sancties helpen geen zier’

In Amsterdam wil ondernemer Wim Beelen, die zijn geld verdiende met afval, daartoe een heuse Superyacht Tech Campus opzetten. Op het terrein van de voormalige Amsterdamsche Droogdok Maatschappij moet een cluster komen van toeleveranciers en andere specialisten, waar jachten worden gebouwd, afgebouwd en – vooral – onderhouden. De meeste jachten moeten elke paar jaar terug naar de werf, om onderdelen te vervangen en voor een nieuwe verflaag. Of hij bang is dat zijn plan in elkaar stort als zijn Russische klanten niet meer mogen komen? ‘Ik vind het vooral zo zinloos, die sancties. Als je iets wilt doen, moet je het daar doen, in Oekraïne. Nu geef je die mensen hoop, maar het helpt geen zier. Het doet alleen maar onszelf pijn.’

De sancties hebben dan ook veel meer effect dan alleen op de bouwers. Van ontwerpers tot aircoleveranciers: iedereen moet oppassen. ‘Ik kijk elke dag naar een update van de sanctielijst’, zegt Cor de Rover. De Phi, het laatste schip dat hij ontwierp, werd vorige week door de Britse autoriteiten in Londen aan de ketting gelegd, hoewel eigenaar Kotsjetkov niet op de sanctielijst staat. ‘Het gaat gepaard met veel bombarie en spierballenvertoon. Maar er zullen nog wel sancties volgen, en daarop lopen ze vooruit.’

De Phi is niet het enige schip dat is gepakt. Twee dagen geleden werd ook het door Feadship gebouwde jacht Tango aan de ketting gelegd door de Spaanse autoriteiten in Mallorca. De eigenaar daarvan is de Russische miljardair Viktor Vekselberg. De Franse autoriteiten legden beslag op de Amore Vero van Igor Setsjin, de baas van oliemaatschappij Rosneft, tevens tussen 2008 en 2012 vicepemier onder Poetin en nog steeds een stille kracht in diens regime. De Amore Vero werd in 2013 door Oceanco voor iets meer dan 100 miljoen aan Setsjin verkocht. De Madame Gu, eigendom van parlementariër, Poetin-vertrouweling en staalmagnaat Andrej Skotsj, ontsprong de dans en nam zijn toevlucht tot Dubai. ‘Slank en snel, met exquisiete exterieurdetails, zal dit fijnbesneden meesterwerk zeker de blikken naar zich toetrekken in de jachthavens van de wereld’, zo voorspelde bouwer Feadship in 2013.

Geen commentaar van de werven

De meeste werven willen niet zeggen hoeveel schepen nu niet kunnen worden afgeleverd aan Russische klanten. Ook veelgevraagde ontwerpers voor Russische schepen, zoals Sander Sinot in Eemnes, kan geen commentaar geven over de impact op zijn orderportefeuille. De superjachtbranche is een branche van producten die weliswaar moeten opvallen, maar verder geen aandacht mogen trekken.

‘Nee, we communiceren nooit over de klanten van Damen Yachting’, zegt een woordvoerder van Damen, dat volgens geruchten twee Russische schepen in aanbouw heeft. Oceanco, dat waarschijnlijk de meest Russische portefeuille heeft en de bouw van twee van de zes schepen moet staken, zegt niets. Feadship en Heesen zeggen niet hard te worden getroffen. ‘Onze Russische cliëntèle is maar 2 procent van het totaal’, zegt Nefzi. ‘De sancties hebben maar een beperkte invloed op het aantal klanten’, zegt een woordvoerder van Heesen, dat ook een Russischtalige website heeft. ‘De vraag naar Nederlandse jachten is zo groot dat we het wel kunnen opvangen en geen ontslagen voorzien.’

De zwijgzaamheid hoort bij de branche, zegt iedereen die er het woord over voert. ‘We bouwen privébezit, dus is ook het eigendom vaak geheim. We willen de privacy van de klanten respecteren’, zegt Nefzi van Feadship. Volgens hem zijn de klanten van zijn bedrijf vaak ondernemers, vooral uit de Verenigde Staten, die veel geld hebben verdiend en gewoon graag willen ‘cocoonen’, middels een wereldreis met het gezin of stilletjes voor anker bij een eiland in de Stille Zuidzee. En die marketingplaatjes dan, van mannen in flodderige linnen bloezen en vrouwen op het zonnedek? En de marketingteksten over het vangen van de aandacht in de jachthavens van de wereld? ‘Onze klanten zijn verschillend. Ieder heeft zijn eigen wensen, net als andere mensen. Je kunt ze niet generaliseren.’

Speelgoed voor de superrijken

Wat je wel kunt generaliseren: dat de kopers mensen met geld zijn. De routebeschrijving van Oceanco beschrijft waar het dichtstbijzijnde privévliegveld is (Rotterdam) en hoe je vanaf daar met een helikopter in Alblasserdam kunt komen. Oceanco is ook de werf die een Rotterdamse brug afbreekt en weer opbouwt om straks het zeilschip van Jeff Bezos door te laten. Het jacht van Steven Spielberg, waar de laatste hand aan wordt gelegd, vereist geen speciale operatie.

Een deel van de kritiek op de jachtensector wordt door die enorme luxe verklaard, denkt onder meer Nefzi. ‘Wij maken heel zichtbare producten, dat begrijp ik. Als je voor hetzelfde bedrag een kunstwerk koopt, dan hangt het ergens in een depot en kraait er verder niemand naar. Wij kunnen niets doen aan rijk en arm, dat is er nu eenmaal. Wat wij wel kunnen is die rijkdom vertalen in kwaliteit voor onze klanten. En zo komt een deel van hun geld in Nederland terecht, bij ambachtslieden en vaklui in de maakindustrie. En of dat uiteindelijk naar foute eigenaren gaat? Er is altijd wel ergens in de wereld een conflict. Wij zijn enorm alert op normen en waarden. We zijn nota bene koninklijk.’