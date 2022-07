De stormballen worden gehesen, en juist nu gaan de pensioenfondsen indexeren

Terwijl op de beurzen dieprode cijfers worden geschreven, de inflatie richting de dubbele cijfers giert en er een oorlog woedt in Europa – juist nu de stormballen worden gehesen – hebben grote pensioenfondsen aangekondigd te gaan indexeren en de pensioenen wat te verhogen.

Het voelt gek, tegen-intuïtief, wat op zichzelf niet wil zeggen dat het verkeerd is. Maar het maakt wel extra nieuwsgierig naar de redenering erachter.

Pensioentoezichthouder Else Bos van De Nederlandsche Bank (DNB) schreef er in deze krant een dikke week geleden een stuk over, waarvoor dank, want het was op mijn uitnodiging. Ze herhaalde het officiële standpunt. ‘Rekenen met een rente hoger dan de risicovrije rente leidt ... tot een vermogensverschuiving van jong naar oud.’ Ik had het zelf op kunnen schrijven, en heb dat ook vaak gedaan, maar inmiddels heb ik hieromtrent dus stevige twijfels – die Bos niet heeft kunnen wegnemen.

Laten we het afpellen. De stelling van Bos is op zichzelf genomen correct. Als je verplichtingen van een pensioenfonds tegen een hogere rente waardeert, worden ze in euro’s van vandaag minder waard. Het pensioenfonds staat er dan financieel beter voor, en heeft dus financiële ruimte om pensioenen te indexeren, ruimte die er niet zou zijn als met een lagere rente gerekend werd. Dat is harde wiskundige logica.

Het omgekeerde is ook waar. Als je met een te lage rente rekent, verschuif je vermogen van oud naar jong. Het is dus zaak, zowel omwille van de rechtvaardigheid als omwille van de stabiliteit van pensioenfondsen, met de juiste ‘risicovrije rente’ te rekenen.

Maar wat is dat dan precies, die ‘risicovrije rente’? DNB kiest ervoor af te gaan op rentes die tot stand komen op de financiële markten voor bijvoorbeeld staatsleningen van een land met een houdbare staatsschuld, waar dus geen faillissementsrisico aan kleeft. De bezittingenkant van de balans wordt immers ook gewaardeerd op basis van de marktprijzen van bijvoorbeeld aandelen. Het klonk logisch.

Maar is het dat ook? Ik heb minstens twee grote twijfels. Ten eerste: de systematiek veronderstelt dat op de financiële markten altijd de ‘juiste prijs’ tot stand komt. Economen noemen dit de ‘efficiëntemarkthypothese’, die nogal onderuit wordt geschoffeld door allerlei onderzoek dat wijst op kuddegedrag op financiële markten. In andere delen van DNB kunnen ze bovendien nogal klagen over financiële markten die ‘spelletjes spelen’, zoals nu met de rente in Italië. Als spelers op financiële markten ‘gamen’ en kuddegedrag vertonen, en centrale banken bovendien, via hun onorthodoxe monetaire beleid, zelf de rente proberen te sturen, hoezo is de marktrente dan nog de juiste ‘risicovrije rente’? Dat wringt, zacht gezegd.

Ten tweede: de horizon. Pensioenfondsen hebben verplichtingen die tot wel tachtig jaar in de toekomst liggen (de 21-jarige instapdeelnemer die 101 wordt). Wat de rente (en het rendement) in de tussentijd doen, weet niemand. Dan kun je je blindstaren op dagrentes, en dan zwiept de financiële gezondheid van een fonds hiermee op en neer – zoals nu. Of je kiest voor meer rust, en neemt een of ander voortschrijdend gemiddelde, met een onder- en een bovengrens voor de rente.

‘We hadden destijds een ondergrens voor de rente moeten neerleggen’, zei me een pensioeningewijde vorige week. ‘Maar je kunt niet tijdens het spel de spelregels veranderen.’ Dat eerste klopt. Dat tweede is een opvatting die ik niet deel.