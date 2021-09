De stoelen kunnen weer van de tafels, maar echt normaal wordt het nog niet voor de kroegen

Rooftopbar Doloris in Tilburg. Beeld Marcel van den Bergh

Op het Piusplein in Tilburg is tussen de terrasstoelen amper nog een stukje plein te zien. De omliggende horecazaken hebben van elke centimeter gebruikgemaakt om het maximale uit de laatste zonnige dagen te kunnen halen – hoewel op een maandagmiddag lang niet alle stoelen gevuld zijn. Toch moet zijn terras bij slecht weer ook blijven staan, zegt bedrijfsleider Jeroen de Kort van café Brandpunt. Nu de nachthoreca voorlopig gesloten blijft zet het café, dat voor corona ’s nachts vol stond met bierdrinkende studenten, vol in op de borrel.

Niet alle cafés hebben die luxe. Zo staan bij Polly Maggoo, dat een paar straten verderop ligt, de stoelen al maanden omgekeerd op tafel. Eigenaar Jaap van Ham heeft gelukkig nog drie andere horecazaken, waarvan er twee over een groot terras beschikken – zoals rooftopbar Doloris, dat uitzicht over de hele stad biedt. ‘Kijk eens naar al die hijskranen’, zegt Van Ham. Het rammelende geluid van bouwwerkzaamheden komt bij vlagen boven de loungemuziek uit. ‘Tilburg gaat als een trein. De vraag naar horeca neemt alleen maar toe. In 2019 hebben we allemaal een topjaar gedraaid, 2020 had het beste jaar moeten zijn.’

‘Het was meteen ramvol’

Corona gooide roet in het eten. Alleen in de ‘Dansen met Jansen’-fase was Polly Maggoo vijf dagen open. ‘Het was meteen ramvol, het bewijs dat ze Polly gelukkig niet vergeten zijn’, zegt Van Ham. Op 25 september wordt volgens de uitgelekte plannen de anderhalvemeterregel losgelaten en de coronapas ingevoerd. Dan wil hij Polly Maggoo weer open laten gaan voor het uitgaanspubliek, maar dan van acht tot twaalf uur ’s avonds. ‘Dat wordt vroeg pieken. Maar de stapbehoefte is groot, mensen hebben anderhalf jaar binnen gezeten. Er zijn ook jonge mensen die nog nooit uit zijn geweest.’

Aan de andere kant van het centrum zit Michel Deneef in de tuin van Villa Pastorie, zijn restaurant en bed & breakfast. Deneef ziet het niet zitten om straks zijn gasten om een coronapas te moeten vragen. Gastvrijheid en een ongedwongen sfeer zijn de kernwaarden waarmee hij zijn zaak acht jaar geleden opzette. ‘Het gaat in tegen mijn gevoel van gastheerschap. Ik wil geen mensen uitsluiten.’

Tim Wijdemans, horecaondernemer en voorzitter van regioafdeling Tilburg van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland, begrijpt Deneefs weerstand. ‘Het is voor niemand te handhaven’, zegt hij in de bar van zijn congrescentrum in het Willem II-stadion. Hij knikt met zijn hoofd naar de wachtkamer van de vaccinatiepost die in zijn congrescentrum is gevestigd. ‘Ik zou straks ál die mensen om een testbewijs moeten vragen, want technisch gezien gaan ze een horecagelegenheid binnen. Op de terrassen, die nu gewoon al vol zitten, moet ook ineens om een bewijs gevraagd worden. Er is geen ruimte voor maatwerk.’

Groepsapp

Hoewel Wijdemans benadrukt op de uitkomst van de persconferentie te willen wachten, gaat het volgens hem al wel ‘los’ op de groepsapp van zijn branchevereniging. ‘De emotie zit hoog bij de ondernemers. We mogen nog steeds maar 75 procent van onze ruimte benutten, dus je werkt in feite al die tijd al met één hand op je rug. Tegelijkertijd word je gedwongen te blijven ondernemen, je zaak dichtgooien is geen optie.’

Sommige ondernemers overwegen een boycot, weet Wijdemans. ‘Er zit een groot verschil tussen niet wíllen en niet kúnnen handhaven’, zegt hij. Met het aanhoudende personeelstekort is het volgens Wijdemans niet eenvoudig om ook nog bij iedereen QR-codes te scannen. ‘Ik laat iedere ondernemer er vrij in om te beslissen wat ze met de doen. Maar ik ben erg benieuwd naar de persconferentie. Ik vraag me af hoe ze dit willen gaan uitleggen.’