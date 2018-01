De slag op zee: waarom de Nederlandse vissers zo gehaat worden

'Onrecht'

Onder hen is ook vader Kees (60). Die thuis in Ouddorp de hele nacht 'naar het plafond heeft gekeken'. Hij is in alle vroegte direct naar de haven gereden om te helpen bij het repareren van de netten. 'En om het nieuws te bespreken, natuurlijk.' Door het besluit in Straatsburg zijn het schip en de bijbehorende visrechten in een keer twee miljoen euro minder waard geworden, schat Sperling Senior. Dat baart hem zorgen over de toekomst van zijn zonen.



Maar sterker nog is het gevoel van 'onrecht' over het besluit. 'Pulsvisserij is namelijk een geweldige innovatie. Veel duurzamer dan de oude boomkor doordat we de helft minder CO2 uitstoten. Een besparing voor de Zeldenrust in een jaar die te vergelijken is met de uitstoot van 240 auto's. Daarnaast hebben we nog aanzienlijk minder andere vissoorten en babyvis in onze netten en beroeren we de bodem veel minder. En dat zeg ik niet, dat zegt de wetenschap!' Het maakt hem woedend dat Europa wil dat de sector innoveert, maar nu toch zwicht de 'onzin' van Franse vissers en milieuorganisaties.