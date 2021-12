De rookruimte verdwijnt, het minimumloon gaat (iets) omhoog – en andere veranderingen die in 2022 ingaan

Kraamvisite in 2021. In de zomer van komend jaar gaat een regeling in waarbij ouders tijdens hun ouderschapsverlof negen weken een UWV-uitkering kunnen krijgen van 50 procent van hun dagloon. Werkgevers kunnen daarvoor vanaf 2 augustus een aanvraag indienen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

2021 was het laatste jaar van de rookruimte. Halverwege dit jaar moesten alle rookruimten in (semi-)publieke en openbare gebouwen al dicht. Vanaf 2022 geldt dit ook voor de rookruimten in bedrijfspanden. Buiten mag een rookruimte wel, zolang deze niet aan het gebouw zelf grenst of mensen hindert die naar binnen gaan – een afdakje of fietsenhok telt dus niet. Alle gebouwen waar mensen komen voor cultuur, sport of onderwijs zijn hiermee vanaf volgend jaar rookvrij. Ook verdwijnt de sigarettenautomaat uit de horeca.

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Vanaf de zomer krijgen ouders negen weken lang een UWV-uitkering ter hoogte van 50 procent van hun dagloon tijdens hun ouderschapsverlof. Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus hiervoor een aanvraag indienen – nu krijgen werknemers hun ouderschapsverlofuren nog niet uitbetaald. Voorwaarde is wel dat de ouders deze weken opnemen in het eerste levensjaar van hun kind.

Werkzoekenden én werkenden krijgen 1.000 euro voor persoonlijke ontwikkeling

Het STAP-budget is een toelage van maximaal 1.000 euro die werkzoekenden en werkenden in loondienst vanaf 1 maart kunnen aanvragen via het UWV. Het budget is bedoeld voor opleidingen, cursussen en trainingen. Dit budget vervangt de huidige regeling waarbij studiekosten aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Voor ondernemers verandert er niets, zij kunnen hun studiekosten nog steeds van hun winst aftrekken.

Verplicht vrouwen aan de top

Beursgenoteerde bedrijven krijgen een vrouwenquotum voor hun raad van commissarissen. Minimaal een op de drie leden moet vrouw zijn. Het gaat om een ingroeiquotum, dus zittende mannelijke commissarissen hoeven zich geen zorgen te maken – als er een man vertrekt en aan het quotum nog niet is voldaan, moet de positie door een vrouw worden gevuld. Voor het gros van de bedrijven in Nederland verandert er niets, omdat de meeste bedrijven niet beursgenoteerd zijn.

Een (iets) hoger minimumloon

Het minimumloon stijgt een klein beetje. Een 21-jarige die fulltime werkt verdient voortaan minstens 1.725 euro per maand. Vorig jaar was dit nog 1.701 euro. De 15-jarigen, die het minst verdienen, gaan er bij een volledige werkweek elke maand net iets meer dan 7 euro op vooruit. Zij krijgen als ze fulltime werken voortaan 517,30 euro per maand.

Een bezoek aan een gedwongen sekswerker is strafbaar

Klanten van gedwongen sekswerkers zijn voortaan strafbaar. Als een klant weet, of op zijn minst vermoedt, dat een sekswerker gedwongen in de prostitutie werkt, kan die klant daar maximaal 4 jaar gevangenisstraf voor krijgen. Of een geldboete van maximaal 21.750 euro.

Het inburgeringstraject kan sneller worden doorlopen, met meer nadruk op taal

De nieuwe Wet inburgering maakt het mogelijk om sneller een inburgeringstraject te doorlopen. In het nieuwe stelsel doorloopt niet iedereen hetzelfde traject. Er zijn drie routes, die beter moeten aansluiten bij de persoonlijke situatie van de migrant. De nadruk komt sterker te liggen op het taalniveau. Het streven is dat migranten minimaal op B1-niveau komen. Dit is ‘eenvoudig Nederlands’ – op dit niveau kan iemand bijvoorbeeld brieven of websites van de overheid lezen. Als dat echt niet lukt, is examen doen op A2-niveau ook mogelijk.

De woonadressen van ondernemers worden afgeschermd in het Handelsregister

De Kamer van Koophandel schermt de woonadressen van ondernemers en bestuurders voortaan af in het Handelsregister. Alleen overheidsorganisaties en bepaalde beroepsgroepen, zoals advocaten, deurwaarders en medewerkers van de Belastingdienst, kunnen de adressen nog inzien. Belangrijke kanttekening is dat de adressen van zzp’ers zichtbaar blijven als hun onderneming op hun woonadres staat ingeschreven. Freelancers die niet willen dat hun adres online te vinden is, kunnen hun onderneming op een ander adres inschrijven – mits zij werkelijk een werkruimte huren. Ook kunnen ze kiezen voor een andere bedrijfsnaam dan hun eigen naam.

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd. Vorig jaar was de aftrek 6.670 euro, dit jaar is dit 6.310 euro. De zelfstandigenaftrek geldt voor zzp’ers die minstens 1.225 uur per jaar met hun onderneming bezig zijn. De afbouw gaat door tot 2036, dan mogen zelfstandigen nog 3.240 euro aftrekken.

Andere veranderingen

De drempels van woningen die vanaf dit jaar worden gebouwd mogen niet hoger zijn dan 2 centimeter, zodat mensen met een beperking gemakkelijk door de woning kunnen bewegen.

Werkgevers kunnen werknemers voortaan onbelast een thuiswerkvergoeding van maximaal 2 euro per dag aanbieden.

De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s van de zaak gaat van 12 naar 16 procent.

Goed nieuws voor de twijfelaars en trage shoppers: cadeaubonnen zijn volgens de wet een jaar langer geldig. Winkeliers moeten zowel digitale als papieren cadeaubonnen nu twee jaar na aanschaf accepteren.