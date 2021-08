De rijkste man van Azië zet zijn zinnen op T-Mobile

Mukesh Ambani (midden) op de bruiloft van zijn dochter Isha op 12 december 2018. Beeld REUTERS

Persbureau Bloomberg meldde dinsdag op basis van ingewijden dat Reliance een adviseur in de arm heeft genomen om tot een bod op T-Mobile Nederland te komen. Hoe diep Ambani, de op elf na rijkste mens op aarde, in zijn met bijna 80 miljard dollar (68 miljard euro) gevulde buidel wil tasten voor T-Mobile is nog niet bekend. Deutsche Telekom, dat in mei bekendmaakte T-Mobile te willen verkopen, zou zo’n 5 miljard euro voor zijn dochter willen beuren, wat de grootste transactie ooit in de Nederlandse telecom zou betekenen.

Wil Ambani T-Mobile in de wacht slepen, dan zal de 64-jarige olie- en telecommagnaat uit Mumbai de concurrentie moeten aangaan met geduchte Angelsaksische ‘sprinkhaneninvesteerders’ uit de wereld van private equity, zoals Warburg Pincus, Apax, Apollo en Providence. Allemaal zouden deze partijen interesse hebben in de overname van T-Mobile, de nummer drie op de Nederlandse telecommarkt, na KPN en VodafoneZiggo. Een overname door een van deze laatste twee rivalen zou volgens analisten onvermijdelijk op een ‘nee’ van de Brusselse mededingingswaakhonden stuitten. Met slechts drie grote telecom-aanbieders – in de meeste andere Europese landen zijn het er meer – zou de Nederlandse consument al vrij karig bediend zijn.

Zowel moederbedrijf Deutsche Telekom als T-Mobile Nederland zegt in een reactie vooralsnog geen commentaar te willen geven op ‘geruchten’. Deutsche Telekom is voor 75 procent eigenaar van T-Mobile, het resterende kwart is in het bezit van het Zweedse Tele2, dat twee jaar geleden in Nederland de krachten bundelde met Deutsche Telekom.

Fata morgana

Deutsche Telekom wil afscheid nemen van T-Mobile omdat het bedrijf een forse schuldenlast torst en geld nodig heeft, en omdat het in elk land nummer één of twee wil zijn op de telecommarkt, zegt Ingrid Laane, sectoreconoom telecom bij ABN Amro. Tot de top twee doordringen is in Nederland, gezien de concurrentie van KPN en VodafoneZiggo, vooralsnog een fata morgana. Mede dankzij de overname vorig jaar van het Nederlandse Simpel heeft T-Mobile inmiddels 6,8 miljoen mobiele klanten, waarmee het de grootste speler is in Nederland op het gebied van mobiele telefonie. Maar op het gebied van internetverbindingen heeft T-Mobile een bijna niet meer in te halen achterstand op KPN en Vodafone.

Om zich interessanter te maken voor kopers kondigde T-Mobile in april bijvoorbeeld de oprichting van een nieuwe onderneming aan, Open Dutch Fiber, dat in vijf jaar tijd een miljoen Nederlandse huishoudens wil aansluiten op glasvezel. Maar anno 2026 verwacht KPN al zes keer zoveel glasvezelklanten te hebben.

Waarom zouden buitenlandse investeerders dan toch interesse hebben in T-Mobile? ‘Omdat T-Mobile de laatste jaren een winstgevend bedrijf is gebleken, dat zijn brutomarges sterk heeft verbeterd’, zegt Laane. ‘Bovendien zit de waarde van het bedrijf hem ook in de onderliggende infrastructuur – niet alleen in de glasvezelverbindingen, maar ook in het 5G-netwerk waar T-Mobile aan bouwt. Die infrastructuur belooft stabiele inkomsten voor de lange termijn, en dat is natuurlijk voor elke investeerder interessant.’