De prijzen zijn bijna 6 procent gestegen. Door lockdowns en verduurzaming gaan ze misschien niet snel meer omlaag

Een karretje met boodschappen wordt alsmaar duurder, zoals hier bij een Plus-supermarkt in Veldhoven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Als de geest uit de fles is, zal die niet zomaar kunnen worden teruggestopt. En dat geldt zeker voor het inflatiespook. Dat de huidige inflatie alleen maar tijdelijk is, wordt steeds meer betwijfeld. Naast energie – benzine, gas en elektriciteit – wordt inmiddels ook voeding snel duurder. En dat is de belangrijkste primaire levensbehoefte.

Volgens het inflatiecijfer dat het CBS dinsdag bekendmaakte, komt de prijsstijging op jaarbasis in december uit op 5,7 procent. Dat is de grootste prijsstijging in veertig jaar. Energie is de grootste schuldige. Die werd in één jaar 75 procent duurder. Maar ook een mandje met voedingsmiddelen in de supermarkt kostte eind december 2,6 procent meer dan één jaar eerder. Vooral fruit, groente, boter en vlees waren duurder. In november stegen de voedingsmiddelenprijzen op jaarbasis nog slechts met 1,1 procent.

Tot nu toe werd gedacht – met name bij de Europese Centrale Bank (ECB) die de prijsstabiliteit bewaakt – dat de inflatie snel zou terugvallen. De energieprijzen zouden vanzelf weer gaan dalen als landen de hogere prijzen voor olie en gas zouden aangrijpen om meer te produceren bijvoorbeeld door de schalievelden verder te ontwikkelen.

Verstoorde aanvoerlijnen

Daarnaast hadden de stijgende prijzen – bijvoorbeeld voor computerchips – vooral van doen met problemen in de wereldwijde logistiek. Als gevolg van lockdowns zijn aanvoerlijnen verstoord geraakt, containerprijzen geëxplodeerd en zitten fabrieken zonder grondstoffen en halffabricaten. Zo gauw de pandemie zou gaan liggen, zou dat vanzelf worden opgelost.

Maar beide verschijnselen lijken nu structureel te kunnen worden. In het kader van de verduurzaming (minder CO2- en stikstofuitstoot) zullen energieprijzen wel moeten blijven stijgen, net als die van landbouwproducten. Ook de pandemie en de daarmee gepaard gaande lockdowns lijken een veel permanenter karakter te krijgen. Steeds meer wetenschappers, zoals de nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, zijn ervan overtuigd dat corona niet meer weg zal gaan.

Behalve tijdelijke tekorten aan energie en problemen door de lockdown spelen ook andere factoren mee bij de prijsstijgingen. Zo groeien wereldwijd de politieke spanningen – die tussen Rusland en China en het Westen. En voor de prijzen van veel producten uit Rusland (gas) en China (chips, onderdelen, zeldzame materialen) kan dat structurele gevolgen hebben.

Mislukte oogsten

Voedsel wordt niet alleen duurder door problemen in de logistiek, maar ook door mislukte oogsten als gevolg van klimaatveranderingen (droogte, bosbranden) en ziekten onder dieren, zoals varkenspest en vogelgriep. Volgens de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, stegen de voedselprijzen de afgelopen tien jaar al met zo’n 40 procent.

Vorige week maakte Eurostat bekend dat de inflatie voor de hele eurozone in 2021 uitkwam op 5 procent. De ECB denkt dat de inflatie dit jaar terugvalt tot 3,2 procent en verwacht een inflatie van 1,8 procent in 2023 en 2024. Dat is weer onder de doelstelling van 2 procent.

Maar er zijn steeds meer twijfels. ECB-bestuurder Isabel Schnabel erkende vorige week dat er ‘significante onzekerheid is’ over deze voorspellingen. ‘In een omgeving met grote spaaroverschotten en langdurige verstoringen van de energievoorziening kan de energietransitie ertoe leiden dat de inflatie langer hoog blijft’, waarschuwde Schnabel.

Stijging huizenprijzen

Bij Eurostat kwam de Nederlandse inflatie overigens uit op 6,4 procent, bijna 0,7 procentpunt hoger dan het cijfer van het CBS. Reden is dat Eurostat geen rekening houdt met de woonkosten. In het inflatiecijfer van het CBS wegen die voor 16 procent mee. Maar daarbij wordt geen gebruik gemaakt van de stijging van de huizenprijzen. Uitgangspunt zijn de huren. Vanwege de coronacrisis heeft de Nederlandse regering de jaarlijkse huurverhogingen voorlopig gemaximaliseerd, waardoor die de inflatie drukken. In 2021 stegen de huren in Nederland slechts met 0,7 procent.

De lonen stegen vorig jaar met 2,1 procent. In 2020 was dat 2,9 procent. De vakbonden hebben al laten weten dat zij in de nieuwe cao-onderhandelingen zullen aandringen op compensatie van de prijsstijgingen. Maar de vraag is of ze het ook lukt dit te realiseren. Door de daling van de organisatiegraad lukt het niet overal even gemakkelijk looneisen kracht bij te zetten.

Alleen in sectoren met ernstige personeelstekorten zoals de bouw kunnen flinke loonstijgingen worden afgedwongen. Ook in verschillende (semi-)overheidssectoren zijn ernstige personeelstekorten zoals onderwijs, politie en zorg. Maar daar zijn werknemers afhankelijk van de overheid. Als inflatie een blijvertje is, zullen hogere lonen onvermijdelijk zijn als het kabinet geen massale verarming wil riskeren.