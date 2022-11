Een monteur installeert een slimme gasmeter. Beeld ANP

Hoe kunnen de tarieven zo ver uiteenliggen?

Dat heeft alles te maken met de inkoopstrategie van de bedrijven. Aanbieders als Budget Energie en Greenchoice passen hun prijzen elke maand aan, Essent en Eneco in principe elke drie maanden en Vattenfall elk halfjaar. Hoe langer die periode, hoe eerder de aanbieders op de groothandelsmarkt beginnen met het aankopen van energie voor die contracten. Daardoor merkten de klanten van Budget Energie, destijds het enige grote bedrijf dat maandtarieven hanteerde, deze zomer als eerste dat de groothandelsprijs de lucht in was geschoten. Klanten van Vattenfall betaalden toen nog aanmerkelijk minder. De rekening van die prijspiek krijgen ze nu alsnog gepresenteerd. Klanten van Budget Energie en Greenchoice merken vooral dat de groothandelsprijs afgelopen maanden aanzienlijk lager lag dan tijdens de zomerpiek. Hun tarief gaat omlaag.

Ik zit bij een van de dure aanbieders, moet ik nu overstappen?

Dat lijkt wel logisch, maar er zijn belangrijke kanttekeningen. Vanaf 1 januari is er immers één belangrijke nieuwe omstandigheid: er is een prijsplafond op energie. Voor gas garandeert de overheid tot een maximum van 1.200 kubieke meter per jaar dat je als consument niet meer betaalt dan 1,45 euro per kuub. Voor stroom is er een plafond van 40 cent per kilowattuur voor de eerste 2.900 kilowattuur. Bij 60 procent van alle huishoudens valt hun hele gebruik onder het prijsplafond. Zij merken dus niets van de verschillen tussen de aanbieders.

Maar als de gasprijs komende maanden nog flink zakt, kunnen de tarieven bij Budget en Greenchoice dus wel als eerste onder het prijsplafond komen te liggen.

Dat klopt. Maar met variabele energiecontracten kun je als consument op elk moment ongestraft weg – met een opzegtermijn van dertig dagen. Mocht de prijs dus zo ver zakken dan kun je alsnog overstappen.

Maar voor iedereen die boven het prijsplafond uitkomt, zijn de verschillen tussen de tarieven dus wel relevant?

Ja. Want voor alles boven het maximumverbruik betaal je de marktprijs. Hoeveel je daarvoor uiteindelijk betaalt, wordt pas echt aan het eind van het jaar duidelijk. Dan berekent je energiebedrijf hoeveel gas en stroom je hebt gebruikt boven het maximum. Het rekent daarover het gemiddelde tarief dat gedurende het jaar gold. Als je aanbieder in januari een hoog tarief rekent, heeft dat dus vanaf de eerste dag van het jaar invloed op het bedrag dat je betaalt voor je verbruik boven het prijsplafond.

Maar dat wil niet zeggen dat een keus voor een maandtarief ook per se een slimme keus is. De prijs kan immers ook weer sterk stijgen. In dat geval kan het zijn dat Budget en Greenchoice weer duurder worden dan Vattenfall. En kleeft nog een nadeel aan maandtarieven. Die maken het voor energiebedrijven veel moeilijker om een betrouwbaar maandelijks voorschot te bepalen. Bij een halfjaarlijkse aanpassing van tarieven kunnen wintermaanden (waarin veel energie wordt verbruikt) worden gemiddeld met de zomermaanden waarin verbruik laag is. Voor het voorschot wordt dat gemiddelde verbruik verrekend met het geldende tarief. Als elke maand een ander tarief geldt, is dat allemaal veel chaotischer. Dat hebben veel klanten van Budget Energie afgelopen maanden wel kunnen merken. De kans dat je tussentijds ineens een flink hoger voorschot moet betalen of achteraf veel geld moet bijbetalen is bij maandelijkse energiecontracten dus groter.

Je kunt ook iets groter denken en overstappen omdat de overheid dan minder kwijt is aan het prijsplafond.

Dat klopt vooralsnog. En de kans is groot dat dit over het hele jaar ook zo uitkomt. Maar zeker is dat natuurlijk niet. Mocht de groothandelsprijs richting het einde van het jaar ineens weer hard omhoog gaan, dan zijn de variabele klanten van Greenchoice en Budget Energie uiteindelijk toch duurder voor de schatkist dan Vattenfall-klanten.

In 2024 wordt het prijsplafond weer afgeschaft. Moet je daar nu ook al over nadenken?

Nee, de afweging is in 2023 heel anders dan die in een jaar zonder prijsplafond. Maar het is wel interessant om toch even vooruit te kijken. Want op de groothandelsmarkt is het nu best duur om gas voor volgend jaar te kopen terwijl het de jaren daarna aanzienlijk goedkoper wordt. Wie dinsdag gas wilde kopen dat in 2027 wordt geleverd, betaalt 35 euro per megawattuur. Dat is eenderde van de prijs in 2024.

Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er daarna meer fabrieken zijn die aardgas vloeibaar (lng) kunnen maken. Europa vervangt Russisch gas nu grotendeels door lng. Het ligt daarom voor de hand dat energiebedrijven in de loop van 2023 relatief lange termijncontracten zullen gaan aanbieden met veel gunstiger tarieven dan variabele of jaarcontracten. In een vierjaarscontract worden de hoge gasprijzen van 2024 immers gecompenseerd door de gunstiger prijzen in de jaren daarna.