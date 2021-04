De Postillion-hotels werden driedubbel geraakt

Erik-Jan Ginjaar, algemeen directeur Postillion in het nieuwe hotel in WTC Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Investeer je uit de crisis is het motto van de Postillion-hotels en dus werd 2 april het zevende hotel geopend, in het World Trade Centre van Rotterdam. Nummer acht in Den Haag is onderweg. Het is ook bittere noodzaak voor een branche die keihard werd geraakt door het coronavirus. ‘Om een verlies van 10 tot 12 miljoen euro te compenseren, moet je wel uitbreiden’, zegt topman Erik-Jan Ginjaar. ‘Met zes hotels maak je op jaarbasis immers geen winst van 10 miljoen.’

De locatie illustreert hoezeer deze keten is verbonden met het zakenverkeer. Een restaurant ontbreekt, het gratis ontbijt is minimaal. In hartje Rotterdam kan de hotelgast overal prima eten. Waarom zou Postillion dan concurreren met de lokale horeca? De 168 kamers moeten worden geboekt door bezoekers van beurzen, mede georganiseerd door Postillion. ‘Die combiverkoop is onze specialiteit’, zegt commercieel directeur Mark Struik.

Vanuit het hotel loop je zo naar de congreszaal in het WTC, waar zonder pandemie 1.200 gasten kunnen worden ontvangen. ‘Wij werden in feite driedubbel geraakt’, aldus Struik. ‘Geen beurzen, de horeca moest dicht en het internationale zakenverkeer kwam tot stilstand.’ En Ginjaar: ‘In Amsterdam zijn maximaal zes kamers per dag bezet, dan hebben we er nog 252 te vullen.’

Gouden tijden

Een dag voor de opening van het nieuwe hotel in Rotterdam moet de t van Postillion nog op het logo bij de ingang worden geplakt. De naam verwijst naar de vroegere Postiljon-hotels – met een j – als eerbetoon aan de voormalige postkoetsroute vanuit Friesland naar Dordrecht waar de keten eveneens is gevestigd.

De hotelgroep werd in de jaren vijftig opgericht onder de naam ‘Motoresto’, in 1959 werd in Bunnik het eerste wegrestaurant geopend dat nu een Postillion-hotel is. ‘Dat concept met de wegrestaurants werd later uitgebouwd door de familie Van der Valk.’

Toen Panta Holdings de hotels in 2010 overnam van Accor besloot de directie met de naam Postillion de oprichters te eren, maar werd tevens het verouderde imago van Postiljon afgestoft. Ginjaar leerde het vak in het restaurant van zijn vader in het Zeeuwse Haamstede. Hij moest nog 30 worden, toen hij in 2012 vanuit het hotel in Bunnik werd doorgeschoven naar de directie.

Sinds 2017 is Ginjaar algemeen directeur. ‘Eind 2019 waren we eindelijk winstgevend, we hadden het met zes hotels langs de snelweg niet gemakkelijk gehad. Nadat we ons geheel richtten op de niche van de congressen leken gouden tijden voor ons aan te breken. Tot we werden overvallen door het virus.’

De pandemie heeft de hotelbranche grotendeels verlamd, de leegstand heeft ook Postillion doen inkrimpen. In de zomer van 2020 kondigde Ginjaar een ingrijpende sanering aan, 110 van de 320 werknemers werden ontslagen. ‘Ik heb al die mensen persoonlijk uitgelegd waarom we niet anders konden. Ze hebben keihard gewerkt aan de groei van ons bedrijf, die mag je niet afserveren met een telefoontje van personeelszaken.’

Ginjaar liep voor de troepen uit door zijn hotels vrijwillig te sluiten. Het voelde als een morele spagaat. ‘Ons bedrijf verdient geld door mensen bij elkaar te brengen, 60 tot 80 procent van onze omzet komt uit congressen. Het was onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de hotels te sluiten in de strijd tegen het virus. Veel bedrijven staan vergaderingen al weer toe. Maar we houden ons aan de coronamaatregelen, zodat we er op langere termijn sterker uitkomen.’

Juist daarom bevalt de toon van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hem niet. Ginjaar noemde het bespottelijk dat de brancheorganisatie een rechtszaak aankondigde tegen de overheid om de horeca versneld te openen, nadat eerder een kort geding diende over het eerder uitbetalen van de zogeheten TVL-regeling. ‘Hoe kun je op het hoogtepunt van de crisis een rechtszaak beginnen tegen de partij die ook de horecasector met allerlei steunpakketten overeind houdt?’

Uit onvrede met het volgens hem te agressieve beleid van KHN besloot Ginjaar het lidmaatschap van zijn hotelketen op te zeggen. ‘Ik voelde me niet langer vertegenwoordigd door KHN.’

De bar van het nieuwe Postillion-hotel in WTC Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Handen schudden

Deze week mogen vijf cafés in de Utrechtse binnenstad bij een ‘FieldLab’-experiment een beperkt aantal gasten met een negatief testbewijs ontvangen. KHN-directeur Beljaarts sprak schamper van ‘een goednieuwsshow’ door de overheid. En nadat bekend werd dat het kabinet de aangekondigde opening van de terrassen uit wil stellen, sprak KHN van ‘een klap in het gezicht van de horeca’.

‘Ik ben daar heel boos over’, zegt Ginjaar. ‘Het is zo kleinzerig van de KHN-leiding. Deze testen zijn ook voor de hotelbranche de snelste weg naar heropening. Het werkt contraproductief als KHN telkens wild om zich heen slaat. Geen wonder dat de horeca niet wordt meegenomen bij andere pilots van de overheid.’

Ginjaar prijst de FieldLab-experimenten juist voor de waardevolle data die het observeren van menselijk gedrag opleveren. ‘Stop er bij mensen een paar bier in en de anderhalve meter afstand verdwijnt. Dat zag je vorige zomer al, toen de terrassen in Breda tijdelijk opengingen. Beelden van mensen die dicht op elkaar stonden met een glas bier in de hand waren geen reclame voor de horeca. Deze testen laten zien hoe het wel veilig kan.’

Wie gezond was voor de crisis zal zich erna snel herstellen, stelt Ginjaar. ‘Kort, zakelijk verkeer zal veranderen. Je gaat niet meer voor een uurtje naar Londen. Voor onze hotelketen is het wel van belang dat het bezoek vanuit Amerika weer aantrekt. De behoefte aan zakelijke bijeenkomsten is nu groter dan ooit. In september hebben we in Rotterdam al een boeking voor achthonderd gasten. En let maar op: zelfs het handen schudden komt terug. Het schept meteen een band en die hoffelijkheid hoort ook bij onze branche.’