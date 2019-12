De pakketbezorger die op je wacht terwijl je past

Adrian Sarbulescu, oprichter van Emily Company. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In een kantoor op de dertiende verdieping aan de Amsterdamse Zuidas komt een vrouw in mantelpak een kantoor uitgerend. ‘Dit moet even snel hoor, ik zit in een meeting!’ Bezorger Adrian Sarbulescu staat klaar met drie schoenendozen, allemaal verpakt in een canvastas. Snel schiet de vrouw haar zwarte laarsjes uit en trekt een paar felroze gympen uit de doos. Nee, te klein. De andere maat, voor de zekerheid besteld, zit goed. ‘Ik vind wat jullie doen echt super, bedankt.’ En weg is ze.

Sarbulescu is medeoprichter van Emily Company, een Amsterdamse pakketbezorger die het anders wil aanpakken dan de grote aanbieders. Persoonlijker vooral, met pakketjes die op het werk worden bezorgd en een onberispelijk geklede bezorger die strak in het pak wacht terwijl de klant snel de spullen past. Met die klant is per sms afgesproken welk moment schikt voor de levering. De meeste leveringen voor zes uur zijn op kantoor. Belangrijkste klant is schoenenwinkel Sneaker District waarvoor Emily Company in de omgeving van de hoofdstad zo’n 50 à 60 bezorgingen per dag doet.

De meeste bezorgingen overdag doet Sarbulescu op kantoor. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Jules Indemans heeft er goede ervaringen mee, vertelt hij nadat hij in trainingspak naar beneden is gekomen in een luxe studentencomplex in de Amsterdamse wijk Overamstel. Hij geeft gelijk een doos retour. ‘Ik zou vandaag eigenlijk op werk zijn en mijn pakket daar laten bezorgen, maar ik bleek toch niet te hoeven werken. Toen kon ik nog een berichtje sturen en is de afspraak verplaatst naar mijn huis.’

In 2014 werkte Adrian Sarbulescu als bezorger bij DHL en zag al snel een gat in de markt voor een gepersonaliseerde koeriersservice. Sneaker District had naast de vaste winkels een online bestelservice en via DHL leerde Sneaker District-oprichter Marc van Dodewaard Sarbulescu kennen. Hij zag wel wat in het idee van de koerier. In de rest van Nederland levert de schoenenwinkel met PostNL, maar in Amsterdam en omgeving bezorgt Emily Company. En dat bevalt goed, vertelt Van Dodewaard: ‘Zo’n 90 procent van de positieve recensies die we krijgen gaat over Emily Company.’

Concurrentie

De concurrentie op de bezorgmarkt is groot en zeker met de feestdagen staat de werkdruk van pakketbezorgers ter discussie. ‘Dit concept neemt een gedeelte van de onnodige haast waarmee veel pakketbezorgers te maken hebben, weg’, denkt Walther Ploos van Amstel, lector citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. ‘Als een pakketbezorger voor een gesloten deur staat is niemand daar blij mee: de klant niet, de bezorger niet en de webwinkel niet. Met bezorging op afspraak, zoals bij Emily Company, los je veel problemen op.’

Een persoonlijke bezorgservice is wel alleen haalbaar voor webwinkels in een hoger segment, zegt Ploos van Amstel. ‘De consument wil hier niet extra voor betalen. Ja, misschien 1 of 2 euro, maar dat dekt de kosten van zo’n bezorging niet.’ Daarom moet de webwinkel dit kunnen en willen bekostigen, denkt de bedrijfseconoom.

De bezorgkosten zijn bij Sneaker District niet voor de klant, de levering is altijd gratis. ‘De bezorging door Emily Company is iets duurder dan onze bezorgingen in de rest van het land’, vertelt Van Dodewaard van Sneaker District. ‘Dus we leveren iets van onze marge in, maar we krijgen daar al die positieve reacties voor terug. Ik snap niet dat veel andere bedrijven dit nog niet doen.’

Logisch dat de baas van een bedrijf als Sneaker District dat zegt, vindt Ploos van Amstel. ‘Bij hoogwaardige producten, zoals goede sneakers, is er ruimte in de prijs om de hogere bezorgkosten op te vangen. Denk ook aan kledingwinkels en wijnzaken. Je gaat dit niet doen voor een kilo aardappelen.’ Daarnaast is het goede marketing, denkt hij. ‘Voor een webwinkel is het interessant, want je boort nieuwe klanten aan en de klanten die je al had kan je betere diensten aanbieden.’

Sarbulescu: ‘Ik krijg de hele dag complimenten, dat is bij andere bezorgdiensten wel anders.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Innoveren

Traditionele pakketbedrijven moeten innoveren, zegt de econoom. Webwinkels geven te weinig opties voor bezorging, ze zouden meer informatie moeten geven en scherper moeten zijn op de levertijd. ‘Bij nieuwe wijken wordt nagedacht over pick-up-points, waar mensen zelf hun pakketje kunnen ophalen. In de toekomst komen er bezorgrobots, waarmee in de VS al gewerkt wordt.’ De markt verandert snel en Ploos van Amstel constateert dat er voor de consument en de webwinkel steeds meer te kiezen valt.

Sarbulescu doet zijn das recht en stapt weer in de auto, op naar het volgende adres. ‘Ik krijg de hele dag complimenten, dat is bij andere bezorgdiensten wel anders.’ Regelmatig krijgt hij speciale verzoeken. ‘Dan vraagt de klant of ik niet aan wil bellen, omdat er een slapende baby is. Dan sms ik als ik voor de deur sta.’ Maar een bezorger in pak is soms ook wel even schrikken. ‘Soms doen klanten niet open als ze mij voor de deur zien staan. Dan blijkt later dat ze dachten dat ik een deurwaarder ben.’