De overheid gedraagt zich als een foute BV, dat voedt het wantrouwen

De komende dagen zullen we eindeloos horen over de loodzware klus waar het kabinet Rutte IV voor staat. Er wachten maar liefst drie parlementaire enquêtes. De corona-aanpak blinkt uit in missers en het vertrouwen in de overheid bevindt zich op een dieptepunt.

Waar komt die argwaan vandaan? Voor het antwoord op die vraag moeten we misschien wel veel verder terug in de tijd dan de tenenkrommende persconferenties of de toeslagenaffaire. Naar de overgang van de jaren zeventig naar de jaren tachtig, toen de Franse filosoof Michel Foucault waarschuwde voor wat hij ‘staatsfobie’ noemde. Die bespeurde hij bij delen van uiterst links – van het verzoek een paspoort te tonen kwam je bij wijze van spreken al snel uit bij de jodenvervolging – maar vooral bij nieuw-rechts. Onvermoeibaar hakten de profeten van het ‘New Public Management’ en economen als Milton Friedman in op big government.

Tot dan toe gold een land, regio of stad besturen als een vak apart. Een democratie met kritische burgers werkt nou eenmaal anders dan een onderneming. Trager en minder efficiënt, zeker. Maar daardoor ook betrouwbaarder. Niemand hoeft te vrezen dat de nieuwe coalitie morgen besluit Shell achterna te gaan en zich in Londen te vestigen. Of à la Philips besluit complete onderdelen af te stoten.

Toch is diezelfde overheid, murw gebeukt door het stereotype gemopper op luie ambtenaren, zich de afgelopen decennia gaan spiegelen aan dat bedrijfsleven. Natuurlijk kon het allemaal wat minder bureaucratisch en klantvriendelijker. Naast marktfalen bestaat er ook zoiets als staatsfalen. Maar de hervormingen zijn ontaard in regelrechte zelfhaat.

Om haar legitimiteit te behouden, zo was de gedachte, moest de overheid kleiner, goedkoper. Lean and mean. De puinhopen van dat experiment zijn overal zichtbaar. Salarissen in de publieke sector gingen in de crisis direct op de nullijn, waardoor Nederland nu kampt met personeelstekorten in de ziekenhuizen en op scholen. Politieagenten kregen ‘targets’ voor het aantal bekeuringen dat ze moesten uitdelen. Uit misplaatste zuinigheid werden essentiële taken, van vaccinatiecentra tot opvang van asielzoekers, telkens weer te snel afgeschaald. In plaats van het goede voorbeeld te geven op de arbeidsmarkt, liepen gemeenten voorop met flexibiliseren en uitbesteden. De Belastingdienst gedroeg zich als een bikkelhard incassobureau.

De nieuwe regering zegt het allemaal anders te gaan doen. ‘Bij onze ambities hoort ook dat we de overheid zelf verbeteren’, begint het coalitieakkoord. De ene na de andere mislukte bezuiniging wordt met een smak geld gerepareerd, van de decentralisatie van de jeugdzorg tot de verhuurdersheffing. Omslachtig, inderdaad.

Ondertussen wordt een nieuwe bestuurscultuur beloofd. Of het kabinet daadwerkelijk zal breken met de recepten uit de jaren tachtig, zult u niet meer op deze plek lezen. Ik verruil deze mooie krant voor een nieuwe uitdaging. Eén ding is zeker: het geknakte vertrouwen in de publieke zaak laat zich niet herstellen met praatjes over een BV Nederland. Dat leidt juist tot het omgekeerde. Door zich als een foute bedrijfskarikatuur te gedragen, heeft de overheid haar morele gezag zelf ondermijnd.

Dit is de laatste Voorwaarts van Koen Haegens