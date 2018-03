De ooit zo machtige speelgoedketen Toys 'R' Us sluit haar deuren in de VS

In september vorig jaar vroeg de ooit zo machtige speelgoedketen uitstel van betaling aan in de VS en Canada. Na teleurstellende verkopen tijdens de feestdagen sloten in januari 180 winkels in de VS hun deuren. Daar zijn nu ook de resterende 735 vestigingen dichtgegaan. Circa 33 duizend full- en parttimemedewerkers komen op straat te staan. Toys 'R' Us hoopt tweehonderd Amerikaanse winkels te kunnen combineren met de Canadese tak. Die staat samen met de Aziatische en Europese afdelingen al langer in de verkoop.