De onvrede zat diep bij het stakende personeel van Forbo: ‘Directeuren komen af en aan, ik werk hier al 33 jaar’

De Forbofabriek in Assendelft. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op de parkeerplaats voor de linoleumfabriek van Forbo Flooring in Assendelft spreekt FNV-bestuurder Yolanda Reus maandagochtend de stakende werknemers toe. ‘Er is een nieuwe cao, dankzij jullie volharding’, zegt ze, onder luid gejuich. Na zes weken wordt de langste staking in Nederland van de afgelopen tien jaar beëindigd.

‘Marmoleum’, staat met grote letters op de zijkant van de fabriek in Assendelft. ‘De mensen die hier vaak al twintig, dertig jaar werken, hebben marmoleumbloed’, zegt Wim de Bie, operator in Assendelft. Het is de merknaam van de linoleumvloeren van het Zwitserse moederbedrijf Forbo, opgericht in 1899 en marktleider in vloerbedekking, met kantoren in twintig landen.

Forbo heeft ook vestigingen in Wormerveer, Krommenie en Coevorden, in Assendelft herkent elke inwoner onmiddellijk de geur van linoleum in de droogkamers. De fabriek is een begrip in Assendelft, Forbo heeft zelfs een eigen tennisclub. ‘Je werkt bij de lum, zo noemen ze dat hier’, aldus FNV-onderhandelaar Reus.

Over de auteur

Robèrt Misset is economieverslaggever voor de Volkskrant en schrijft met name over retail en horeca. Hij was eerder ruim dertig jaar sportverslaggever.

Kom bij de stakers dus niet aan met het dreigement dat ‘jullie de fabriek kapotmaken’, omdat Forbo door de acties enkele miljoenen euro’s aan inkomsten zou zijn misgelopen. Het is juist onze fabriek, zeggen enkele stakers, voor de poort in Assendelft.

100 miljoen euro winst

Hoewel de resultaten van Forbo in 2022 onder druk stonden, boekte het concern wereldwijd een omzet van 1,3 miljard euro. Het leverde Forbo meer dan 100 miljoen euro winst op, al was het 29 procent minder dan in 2021. En dus wenste de directie aanvankelijk niet verder te gaan dan een loonbod van 6,5 procent extra.

De stakers waren niet onder de indruk van de waarschuwingen vanuit Zwitserland. De Bie: ‘Het geld klotst hier nog altijd tegen de plinten en dan kom je met zo’n bod?’

Het ging bij Forbo allang niet meer om ‘een procentje meer of minder loon’, aldus De Bie. De onvrede zat diep bij het personeel. ‘Directeuren komen hier af en aan, ik werk al 33 jaar bij Forbo. Het was ooit een sociaal bedrijf, Forbo behoorde tot de topdrie van best betalende ondernemingen. Nu is het bijna omgedraaid.’

De familiaire sfeer is verdwenen, zegt De Bie. ‘De werkdruk werd steeds groter, omdat mensen die vertrokken niet werden vervangen. Of Forbo zette tijdelijk uitzendkrachten in, moesten we daarna weer nieuwe mensen opleiden. Ook het gebrekkige onderhoud aan de machines was een bron van ergernis. Het materiaal hing met plakband aan elkaar. Maar we werden niet serieus genomen.’

De hoge heren

Twee weken geleden meldde de Belgische directeur Jean-Michel Wins zich bij de stakers met de boodschap dat Forbo niet verder zou gaan dan een loonsverhoging van 8 procent. ‘En als jullie dat niet genoeg vinden, moet je maar verder gaan met staken’, zo citeerde het Noordhollands Dagblad de directeur, die velen niet eens bij naam kenden. ‘Typerend voor de sfeer hier’, zegt een medewerker. ‘De hoge heren bleven lekker achter hun bureau zitten.’

In 2019 werd voor het eerst gestaakt bij Forbo, maar met die noodsignalen is volgens de werknemers niets gedaan. ‘Mensen werden destijds ook stakingsmoe’, zegt operator en FNV-kaderlid De Bie. ‘Nu hadden we een hechte groep, die niet wilde opgeven.’

Toch dachten de bestuurders van de vakbonden CNV en FNV vorige week een akkoord te hebben bereikt met de directie van Forbo. 8 procent erbij? De stakers peinsden er niet over en stuurden de bonden terug naar de onderhandelingstafel. ‘Een pijnlijke inschattingsfout’, erkent De Reus.

Moet je net tegen Zaankanters zeggen dat ze door moeten gaan met staken, zegt De Reus. ‘Als zij eenmaal iets vinden, zijn ze ook standvastig.’ Zelfs als de staking ze 50 euro per dag kost en hun reserves opraken.

Volharding

Die volharding wordt vrijdag beloond, als de patstelling eindelijk wordt doorbroken met een éénjarige cao. Het personeel van Forbo heeft ingestemd met een loonsverhoging van 9 procent en een eenmalige uitkering van 1.000 euro. Afspraken met de directie over een lagere werkdruk zijn vastgelegd in een apart protocol.

HR-manager Hans de Groot, onderhandelaar namens Forbo met de vakbonden, zegt geen commentaar te mogen geven op de nieuwe cao. Openheid past niet zo in de Zwitserse cultuur, ondervonden de vakbonden al eerder. Monter spreekt FNV-bestuurder Yolanda Reus de stakers toe. ‘Jullie hebben je rug recht gehouden.’ En daarom zijn er gebakjes met het opschrift: ‘Samen verder’.

Maar de bal ligt nu wel bij de directie, zeggen de stakers. ‘Eerst zien, dan geloven’, zo verwoordt De Bie de scepsis over de beloofde veranderingen. En Reus: ‘Als de problemen nu niet structureel worden opgelost, staan we hier in december weer.’