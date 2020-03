De ongemakkelijke presentatie van BMW biedt een blik op de auto-onthullingen van de toekomst

De autobeurs in Genève wordt opgeruimd voor hij begon, als gevolg van de coronacrisis. Beeld AP

Daar stond de baas van BMW, wat onwennig op het reusachtige podium te doen alsof hij een mensenmassa toesprak. Dat terwijl in de zaal niet meer dan handvol onzichtbare toehoorders stonden, te horen aan het waterige applausje na afloop van de presentatie van het nieuwe elektrische model i4.

Vandaag had BMW, net als talloze andere autofabrikanten, in Genève tientallen nieuwe, vooral elektrische auto’s willen presenteren. Maar de Autosalon van Genève, de laatste Europese autobeurs van enig belang, ging vorige week voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door, vanwege het coronavirus. Terwijl de stands al werden opgebouwd, moesten fabrikanten halsoverkop een alternatief zoeken.

Positief getest

Voor BMW werd dat thuisplaats München, waar topman Oliver Zipse dinsdagochtend deed alsof hij een menigte toesprak. De algemeen directeur van BMW verklaarde alle begrip te hebben voor het besluit van de Zwitsers, ‘veiligheid is immers altijd onze hoogste prioriteit’. Het concern voelt de gevolgen van het virus inmiddels ook: maandag werden 150 medewerkers van het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum naar huis gestuurd nadat een werknemer positief was getest en mogelijk collega’s heeft besmet.

Ook Volkswagen trok zich terug op thuisbasis Wolfsburg, eveneens omdat ‘gezondheid prioriteit nummer één is’, aldus operationele chef Ralf Brandstätter in een live gestreamde presentatie. Voor VW zijn de druiven minder zuur, omdat het concern zijn belangrijkste auto, de elektrische ID3, afgelopen najaar al in Frankfurt presenteerde. Zijn volgende paradepaard, de elektrische SUV ID4, verschijnt bovendien pas later dit jaar.

Hoewel de videopresentaties enigszins knullig oogden, zag het publiek vanachter zijn monitor misschien de toekomst van de autobeurs. Die boet immers al jaren aan belang in. Waar beurzen voorheen een plek waren waar de klant zich kwam oriënteren, informeert die zich tegenwoordig vooral online. Na samenstelling van een persoonlijke shortlist bezoekt hij hooguit nog twee, drie showrooms voor hij besluit een nieuwe auto te kopen.

Mislukking

Dat beurzen minder in trek zijn, bleek enkele jaren geleden al, toen de ooit toonaangevende AutoRai stopte wegens gebrek aan belangstelling van fabrikanten. Ook de beurs van Frankfurt mislukte afgelopen jaar: doordat een aantal aansprekende fabrikanten verstek liet gaan, liet ook het publiek het afweten. Kwamen vier jaar geleden bijna een miljoen geïnteresseerde opdagen, vorig jaar bleef de teller steken op een schamele half miljoen.

Wie wel kwamen opdagen, waren klimaatdemonstranten, die het toch al verbleekte autofeestje verder versjteerden met felle protesten. Waarop de organisatie besloot Frankfurt na zeventig jaar voortaan links te laten liggen.

Mogelijk is door het afblazen van Genève nu helemaal een einde gekomen aan de autoshow zoals de liefhebber die kent. Het sneven van de Zwitserse beurs zadelt de industrie op met een kostenpost van naar schatting 100 miljoen euro, schat de Duitse analist Ferdinand Dudenhöffer. ‘Als iedereen het nu via internet doet, is de vraag: heb ik volgend jaar Genève nodig of bespaar ik de hoge kosten?’, zegt hij tegen persbureau DPA.

Fabrikanten organiseren al meer en meer eigen presentaties, op eigen locaties. Of ze gaan naar beurzen met een specifieke invalshoek, zoals technologiebeurs CES in Las Vegas, of een autoklassiekerfestival. De kans groeit dus dat Zipse school heeft gemaakt met zijn presentatie in München, hoe onwennig die ook was.