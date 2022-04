De Onderwijsinspectie maakt ons blij met een dode mus

De Onderwijsinspectie bracht deze week een blijde boodschap: de trend van al jaren dalende onderwijsprestaties kan worden gekeerd. Leg bij kinderen in het funderend onderwijs de nadruk op basisvaardigheden: taal, rekenen, burgerschap. School docenten en schoolleiders bij. Doe dit met z’n allen, en binnen twee jaar is de trend gebroken.

Waar wachten we nog op? Het korte antwoord: op het onderwijsstelsel.

De Onderwijsinspectie illustreert in De staat van het onderwijs op twee manieren dat het kan, zo’n trendbreuk forceren. Ten eerste door te wijzen op andere Europese landen die hetzelfde probleem hadden en het via dit recept (nadruk op basisvaardigheden; bijscholen van onderwijsmensen) hebben opgelost. En ten tweede door te wijzen op binnenlandse voorbeelden. Er zijn ‘vele afzonderlijke scholen die jaarlijks als de nood aan de man is zich in korte tijd sterk weten te verbeteren’. Als individuele scholen een sprong voorwaarts kunnen maken, dan kunnen álle scholen dat toch?

Als de nood aan de man is. Om die frase in de karakterisering van de Onderwijsinspectie is het me te doen. Als de nood aan de man is. Als er op school begrepen en gevoeld wordt: zo kan het niet langer. Nu moet er iets gebeuren. Wachten kan niet meer. Ons voortbestaan wordt bedreigd. Ja, dan is een schoolorganisatie in staat om zich van het inspectieoordeel ‘onvoldoende’ in een jaar op te werken naar ‘voldoende’, om een paar jaar later door te stoten naar het oordeel ‘goed’. De inspectie geeft er meerdere voorbeelden van.

Maar op de meeste scholen in Nederland is de nood niet aan de man, wordt het voortbestaan niet bedreigd, wordt simpelweg de trend gevolgd: omlaag. De kunst is deze doodgewone scholen (ook) tot actie aan te zetten.

Hoe? Het antwoord van de inspectie is onbevredigend. ‘De noodzakelijke structurele verbetering verlangt dat alle partijen in en rond het onderwijs een gezamenlijke aanpak vaststellen.’ Als dat een noodzakelijke voorwaarde is, gaat het niet gebeuren, zoals de afgelopen decennia is gebleken. Want het is, in het huidige onderwijsstelsel, een noodzakelijke voorwaarde. In ons stelsel moet een nationaal plan steun krijgen van de schoolbesturen, de schoolleiders, de vakbonden, de docentenverenigingen, de ouderorganisaties, de minister, de Kamer en Joost mag weten wie nog meer. En dat gebeurt dus almaar niet. Trendbreuk binnen twee jaar? De Onderwijsinspectie maakt ons blij met een dode mus.

Hoe wel? Door bij veel meer individuele scholen de nood aan de man te brengen. Dat kan op verschillende manieren, maar laten we het idee illustreren langs de inspectieroute. Voor scholen is het oordeel ‘onvoldoende’ nu reden om in actie te komen. Laten we de lat simpelweg hoger leggen. Vanaf vandaag worden scholen met het oordeel ‘voldoende’ in hun voortbestaan bedreigd. Bij een voldoende is de nood aan de man. Waarom? Omdat we in Nederland streven naar uitsluitend ‘goede’ scholen. Een school die vandaag de dag nog een voldoende is, krijgt beperkt de tijd zich op te werken naar ‘goed’, anders volgen er sancties, net zoals dat nu het geval is met zwakke scholen.

Wie hebben we hiervoor nodig? Alleen de minister en de Kamer. En vanuit Haags perspectief lijkt het een eenvoudige quid pro quo: in ruil voor alle extra onderwijsmiljarden die zijn vrijgemaakt in het coalitieakkoord eist het land ook betere prestaties van de scholen. De nood is namelijk aan de man.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.