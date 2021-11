De ondergang van leasemaatschappij Car Driver Deals: ‘Dit was fraude en oplichting vanaf dag 1’

Promotiemateriaal van Car Driver Deals.

Het is dinsdag 8 juni 2021 als drie gespierde, getatoeëerde mannen het kantoor van leasemaatschappij Car Driver Deals in Maasbracht binnenstormen. Ze duwen de aanwezige personeelsleden hardhandig in hun stoelen, gooien bloemenvazen op de grond, trekken schilderijen van de muur. Op hoge toon eisen ze het geld terug dat ze voor door hen geleasde auto’s hebben betaald. Auto’s die ze een paar dagen eerder op last van de leveranciers van Car Driver Deals hebben moeten inleveren.

Het is de drie mannen menens. ‘Jullie gaan dood, dood, dood’, schreeuwen ze. ‘En je kinderen ook als er nu geen geld komt.’ In paniek stuurt medewerker Richard een appje naar zijn vrouw. ‘We worden gegijzeld.’ Het lijkt erop dat een van de mannen een pistool bij zich draagt, al toont hij het niet direct.

Uiteindelijk krijgt een andere medewerker contact met de broers Golsteijn, de al dagen onbereikbare eigenaren. Onder zware druk maken ze een fors bedrag over aan de ‘gijzelnemers’. Later blijkt het geld te komen van een bankrekening in Dubai. Wanneer de politie arriveert, worden de medewerkers via de achterdeur van het pand afgevoerd. ‘Het leek wel een wildwestfilm’, zegt een werknemer van een aangrenzend bedrijf.

‘Mobiliteitspakket’

Nog geen week later is Car Driver Deals officieel failliet. De meer dan tweeduizend klanten, waarvan sommigen 15- tot 25 duizend euro vooruit hebben betaald voor hun ‘mobiliteitspakket’, zijn zowel hun geld als hun auto kwijt. Veel investeerders, waarvan sommigen tonnen tot een miljoen euro hebben gestoken in de vele bv’s van Jan en Geert Golsteijn, zien hun beleggingen in rook opgaan. Hoe heeft het zover kunnen komen? Zijn de broers in de steek gelaten door hun leveranciers? Of was er veel meer aan de hand?

Op een familiefeestje in 2017 neemt Geert Golsteijn triomfantelijk het woord. Geert heeft wel vaker wilde ideeën; nu zegt hij een werkelijk briljant concept te hebben bedacht. Geert en Jan gaan geen leaseauto’s verhuren, maar ‘mobiliteit’. Wie een tot vier jaar vooruitbetaalt, weet zich verzekerd van een mooie aanbieding met 36 duizend vrije kilometers. Dat is aanzienlijk gunstiger dan bij andere maatschappijen. In 2018 presenteren de broers hun alternatieve leaseaanbieder Car Driver Deals, onderdeel van hun bedrijf Atvangarde.

Achtergelaten wijnglazen in de verbouwde boerderij van Geert Golsteijn in Maria Hoop, die al maanden leeg staat. Beeld .

Car Driver Deals is tussenpersoon tussen autobedrijf en klant. Het huurt auto’s bij bedrijven als Sixt en Autohopper en biedt ze vervolgens tegen aantrekkelijke prijzen aan eigen klanten aan. Het concept: hoe meer huurders, hoe lager de tarieven. Een voormalig medewerker: ‘Jan kwam dan binnen en zei dat hij zich net een sjeik voelde, omdat hij zojuist twintig auto’s had gekocht.’ Van kopen is geen sprake: de auto’s worden geleasd bij vijftig leveranciers.

‘Piramidespel’

In de meeste gevallen betaalt Atvangarde de leveranciers meer dan het aan zijn klanten berekent. Een leasespecialist die zaken deed met Car Driver Deals spreekt van een ‘piramidespel’. ‘Een auto huren voor 100 euro en verhuren voor 120 euro is een valide businessmodel. Car Driver Deals deed het structureel andersom. Dat was te kwader trouw. In feite gaven ze het kapitaal van de nieuwe investeerder aan de oude.’ Een oud-werknemer: ‘De firma Luchtballon moest wel knappen.’

Op 7 juni, na drie jaar, valt het kaartenhuis om. Op advies van brancheorganisatie Bovag halen de leveranciers massaal hun auto’s terug. Dat gebeurt niet altijd zachtzinnig. Sixt en Autohopper geven hun auto’s als verduisterd aan bij de politie, waardoor sommige berijders als criminelen van de weg worden geplukt. Een CDD-klant komt in zijn zwembroek terug van het strand om te ontdekken dat zijn auto is verdwenen, met alles erin. Het kantoor in Maasbracht wordt gesloten, niemand is meer bereikbaar.

Aanvankelijk denkt ook advocaat Olivier van Hardenbroek van het Haagse advocatenkantoor Delissen Martens dat het om een ‘mislukt verdienmodel’ gaat. Als de ene na de andere gedupeerde zich bij hem meldt, tot het er meer dan duizend zijn, weet hij beter. ‘Dit was fraude en oplichting vanaf dag 1.’ Van Hardenbroek schat de schade op 15 miljoen euro. De curatoren vermoeden dat het bedrag nog verder kan oplopen.

Financieel genie

Niet alleen de berijders en de leveranciers worden door de broers Golsteijn ernstig benadeeld. Ook veel beleggers gaan het schip in. Extra pijnlijk voor hen is dat ze de broers vaak al jaren kennen.

Jan (60) en Geert (63) zijn sinds hun jeugd een twee-eenheid, met hun andere twee broers hebben ze nauwelijks contact. Ze werken vanaf de jaren negentig als belasting- en hypotheekadviseurs en doen een beroep op familieleden of trouwe klanten om soms vele tonnen te investeren in hun bv’s. Hun adviesbureau wordt in 2005 verdacht van hypotheekfraude, maar tot een strafzaak komt het niet.

Ze zijn feilloos op elkaar ingespeeld. ‘Jan is het financiële genie’, zegt een betrokkene. ‘Geert is de man met de vlotte babbel en de gelikte presentaties.’ Ze zijn bekend en geliefd in het verenigingsleven van Maasbracht, waar Geert ook in zijn stamkroeg graag oreert over zijn grootse plannen.

De twee creëren een kerstboom aan bv’s. Ze openen een goudrekening bij het Duitse Auvesta en zetten het geld van hun investeerders tevens in bitcoins om. Hun bv’s Atvangarde, Gnp Maasdal Concept, Aikon, Vindiq, Thinqid, CD Fleet en Benefit zijn inmiddels failliet verklaard. De curatoren onderzoeken de geldstromen tussen die holdings.

Klanten met goudpotjes

De broers kloppen bij familie en vrienden aan omdat ze bij de banken geen overtuigende cijfers van Car Driver Deals kunnen overleggen. ‘Ze moesten toegang krijgen tot vreemd vermogen’, zegt ex-werknemer Ricardo. ‘Uit hun fiscale verleden kenden ze de klanten met de goudpotjes. En die lieten zich graag misleiden. Zodra iemand in de omgeving van Jan en Geert een erfenis of een gouden handdruk kreeg, maakten ze binnen enkele dagen een afspraak.’

Aan de keukentafel in een Limburgse woning vertellen gedupeerde investeerders hoe ze werden verleid om grote bedragen in te leggen. Ze zijn woedend en wanhopig. Peter heeft 150 duizend euro gestoken in meerdere bedrijfjes van de broers, zijn zus nog eens 47.500 euro. Tot eind juni is er nog contact met Geert via WhatsApp: ‘Ik laat jullie zeker niet vallen. Zodra deze storm is gaan liggen, meld ik me. Nu moet ik eerst mensen in veiligheid brengen.’ Daarna blijft het stil.

Het verlaten hoofdkantoor van Atvangarde en Vindiq Office in Maasbracht. Atvangarde was het moederbedrijf van Car Driver Deals.

Herman zit met de overwaarde van zijn huis voor 40 duizend euro in een van de bv’s. Een rente van 9 procent leek een mooie deal, zeker omdat hij in de WAO zit. Vanessa heeft 110 duizend euro uit de levensverzekering van haar overleden echtgenoot laten beleggen door Jan Golsteijn. Een kwestie van vertrouwen, zegt ze, de twee waren immers goede vrienden. ‘Op zijn sterfbed heeft Jan hem beloofd dat hij goed voor ons zou zorgen.’

Wanneer een van haar drie kinderen, een zoon van 20, na een ongeval overlijdt, voelt de belegging als een bonus in trieste tijden. Nu is ze alles kwijt. ‘Ik heb gezien dat het leven soms veel te kort is. Jan moet zich diep schamen dat hij het geld voor mijn kinderen heeft gestolen.’ Herman: ‘Ze hebben geen enkele moraal. Een dag voor de ondergang van Car Driver Deals heeft Jan nog een klant zo gek gekregen om 55 duizend euro te investeren.’

Ondergedoken

De verbouwde boerderij van Geert Golsteijn in Maria Hoop staat al maanden leeg. Op een tafel in de tuin staan vier glazen wijn, verwaterd door de regen. ‘Daar moet op gedronken worden’, vermeldt een bord achter het raam. De vuile vaat is niet gedaan. Het lijkt alsof de bewoner halsoverkop is gevlucht. Toch werden eerder verhuisdozen en rollen tape gevonden, die duiden op een geregisseerd vertrek.

Jan Golsteijn is sinds juni niet meer gezien in zijn woonplaats Stevensweert. Meerdere gedupeerden zijn op jacht naar de ondergedoken broers. ‘Ze moeten de rest van hun leven over hun schouder kijken’, zegt Peter. Ver weg kunnen ze niet zijn: de curatoren Peter Broekmans en Bob van Brink hebben geregeld contact met de broers. Ze hebben niet alleen het advocatenkantoor in Roermond bezocht, ze melden zich ook op andere plaatsen in Nederland voor overleg.

Promotiemateriaal van Car Driver Deals.

Tegenover de curatoren houden de broers stug vol dat hun concept deugde en dat ze door onverantwoorde leveranciers onderuit zijn gehaald. Van fraude zou geen sprake zijn. Advocaat Van Hardenbroek denkt daar anders over. ‘De politie heeft het faillissement van Car Driver Deals als een civiele zaak beschouwd. Eigenlijk zeggen ze: als je op de markt een Rolex-horloge koopt van 25 euro, moet je niet klagen dat het vals is. Maar hier is sprake van oplichting.’

Van Hardenbroek krijgt signalen dat ook de opsporingsdienst van de belastingen (Fiod) de bv’s van de broers Golsteijn wil doorlichten. De curatoren willen zich binnenkort uitspreken over de vraag of er aangifte zal worden gedaan van mogelijk strafbare feiten. ‘Maar ons eerste belang is niet dat die mensen worden aangehouden’, zegt curator Broekmans. ‘Het primaat van de curator is zo veel mogelijk geld binnenhalen voor de crediteuren.’

Bitcoinrekeningen

De meeste betrokkenen zijn ervan overtuigd dat Jan en Geert Golsteijn nog geld hebben liggen. De curatoren hebben tot nu toe slechts een rekening van 100 duizend euro weten te vinden. ‘Er zijn aanwijzingen dat de broers bitcoinrekeningen gebruikten, maar die zijn niet te traceren’, zegt advocaat Van Hardenbroek. ‘Mijn vermoeden is dat de meeste betalingen van cliënten naar het buitenland zijn gebracht. Het is doorgegaan tot de dag voor het bedrijf omviel.’

Van Hardenbroek heeft zijn cliënten een ontnuchterende mail gestuurd. Ze staan als schuldeisers achteraan. Onder andere de Belastingdienst heeft een vordering van ruim 800 duizend euro. De advocaat bereidt een strafzaak voor en wil ook de tussenpersonen die bemiddelden bij leningen voor de CDD-klanten aansprakelijk stellen. ‘Ze hebben onvoldoende voldaan aan hun zorgplicht.’

Richard heeft slachtofferhulp ingeschakeld na de traumatische ervaring op het kantoor van Car Driver Deals. ‘Jan en Geert Golsteijn hebben klanten aangetrokken die niet zuiver op de graat waren. Iemand legde zo 15 duizend euro neer voor een auto. Welk normaal mens heeft dat op zak? Wanneer je zulke bedragen aan cash geld accepteert, help je mee aan witwassen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik denk aan die overval en het geld dat ik kwijt ben.’

Zijn echtgenote heeft de dochter van Jan Golsteijn een bericht gestuurd. ‘Ze antwoordde dat ze nergens iets van wist. Ik schreef: vraag aan je vader of hij nog goed slaapt. Wij namelijk niet. We hebben ons op zijn Limburgs gezegd op de kop laten schijten.’