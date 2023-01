De nieuwe Wet verantwoord ondernemen, die iedereen wou, blijkt onverwacht explosief

Peter Berdowski, ceo van baggerbedrijf Boskalis, verheugt zich niet bepaald op juridische verantwoordelijkheid voor mogelijke misstanden in zijn keten. Beeld Boskalis

De publieke tribune is goed gevuld, woensdag in de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer – het is een mythe dat er in Den Haag alleen belangstelling is voor relletjes en symboolpolitiek. Dit gaat echt ergens over.

Want het gaat hier vandaag over de nieuwe Wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel de verplichting voor bedrijven om ook in het buitenland voortaan fatsoenlijk te opereren. Het betekent dat bedrijven niet meer kunnen wegkomen met mooie woorden, maar ook ‘gepast zorgvuldig’ moeten omgaan met alle leveranciers en klanten die in hun waardeketen een rol spelen. Dat is tot dusver vrijwillig.

Natuurlijk, iedereen wil zo’n wet. Daar is vandaag geen discussie over tijdens het rondetafeloverleg dat de Tweede Kamer heeft georganiseerd om te horen wat betrokken partijen en (ervarings)experts van het initiatief-wetsvoorstel vinden. Ook Ingrid Thijssen, voorzitter van bedrijvenkoepel VNO-NCW, benadrukt nog maar eens dat ook zij vinden dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is. ‘De samenleving verwacht terecht dat er duurzame handelsketens zijn.’

Toch beschrijft ze de discussie, zoals die de afgelopen weken is opgelaaid, als een ‘heetgebakerde situatie’. Marianne van Keep van specerijenmaker Verstegen, een bedrijf dat al veel moeite doet bij het in kaart brengen van zijn aanvoerketens, is ook verbaasd. ‘Toen ik hiervoor werd uitgenodigd dacht ik: kat in het bakkie. Wij zijn het toch heel erg eens, met zijn allen? Maar toen ontplofte er iets.’

Wat er is ontploft: het besef dat zo’n wet echt consequenties heeft. Dat hij hele verdienmodellen op hun kop zet. En dat er haken en ogen aan zitten die misschien moeten worden bijgevijld. Hier de belangrijkste explosieve ingrediënten op een rijtje:

1. Juridische status

Bestuursvoorzitter Peter Berdowski van Boskalis kwam wederom met het schrikbeeld dat bestuurders in de gevangenis kunnen belanden als er ergens in hun keten iets misgaat – bijvoorbeeld als een toeleverancier van stenen voor een pier in Togo per ongeluk iemand aanrijdt tijdens het transport door de jungle. ‘Is dat dood door schuld, omdat ik niet genoeg zorgplicht heb getoond?’ Hij vindt dat de wet ‘onze rechtszekerheid aantast’.

Ook Thijssen vindt dat de wet ‘juridisch niet goed in elkaar zit’, omdat hij te veel aan de interpretatie van een eventuele rechter zou overlaten. Die strafrechtelijke consequenties zijn echter beperkt tot het niet-rapporteren van eventuele misstanden, zegt Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), een van de opstellers van de wet. Bovendien miskennen de bezorgde bedrijven dat een rechter altijd zal kijken naar billijkheid en redelijkheid. Mogelijke ontmanteling: de verwijzing naar het strafrecht uit de wet halen.

2. Klimaatclausule

De wet vereist dat elk bedrijf en zijn toeleveranciers plannen hebben om de CO 2 -uitstoot in 2030 terug te brengen met 55 procent. Die eis is weliswaar in lijn met het Europese doel, maar ‘doorkruist toch de verstandige aanpak van de EU’, vindt Thijssen. Want in Europees verband is de reductieverplichting van 55 procent collectief: als het ene bedrijf meer reduceert, kan het andere wat minder doen.

Dat moet gaan werken met behulp van uitstootrechten – door schaarste zal er een prijs ontstaan, en daarmee een prikkel om te besparen, maar het hoeft niet. In deze wet is die ontsnappingsroute er niet. Mogelijke ontmanteling: de klimaatopgave niet koppelen aan een harde eis maar aan een inspanningsverplichting, zoals dat ook gebeurt met andere maatschappelijke verantwoordelijkheden (milieu, natuur, mensenrechten).

3. Het gelijke speelveld

Iedereen wil een gelijk speelveld. Bedrijven die al veel doen willen dat achterblijvers tot meer verplicht worden, terwijl de achterblijvers op het speelveld willen blijven waar hun buitenlandse concurrenten opereren. Duitsland en Frankrijk hebben weliswaar IMVO-wetten ingevoerd, maar die zijn minder verstrekkend dan de Nederlandse initiatiefwet. Daarom willen VNO-NCW en partijen als CDA en VVD graag een door Duitsland en Frankrijk geïnspireerde Europese wet, die overigens door hun zusterpartijen in Brussel verder wordt uitgehold.

Joris Oldenziel van de OESO, de organisatie wier principes (waar bedrijven zich nu al aan zeggen te houden) leidend zijn bij het opstellen van de Nederlandse wetgeving, uitte daar woensdag zijn zorgen over. Hij vreest dat bedrijven straks van Brussel minder hoeven doen dan de OESO-richtlijnen nu voorschrijven. Daarbij valt ook nog eens het woord ‘maximale harmonisatie’, wat zou betekenen dat lidstaten zoals Nederland straks niet meer kunnen verlangen dan Brussel voorschrijft. Dan zou het gelijke speelveld nog lager uitkomen dan het volgens de richtlijnen van de OESO nu al zou moeten zijn. Mogelijke ontmanteling: nationale wetgeving invoeren.