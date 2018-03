De nieuwe baas van Schiphol wordt inderdaad een man: PvdA'er Dick Benschop volgt Jos Nijhuis op

De benoeming van de nieuwe topman van Schiphol duurt langer dan gedacht en ligt onder vuur na uitspraken van Nijhuis in de Volkskrant. Hij liet weten dat zijn opvolger een man moet zijn, omdat anders de balans tussen mannen en vrouwen in de raad van bestuur zou zoekraken. Die telt twee mannen en twee vrouwen.



Het kabinet en de Tweede Kamer reageerden verbolgen op de uitlatingen van Nijhuis. Zo sprak minister van Nieuwenhuizen van ­Infrastructuur van een 'idioot statement' en van 'flauwekul'. Premier Rutte noemde de redenering van Nijhuis onzin, zei hij vrijdag na de ministerraad. 'Als wat Nijhuis zegt waar is, zou 99 procent van de bestuursraden nu heel snel meer vrouwen moeten aannemen.'



Volgens Van Nieuwenhuizen zijn er genoeg voorbeelden van bestuursraden waar mannen in de meerderheid zijn 'en daar hoor ik nooit iemand problemen over maken'. Minister Hoekstra van Financiën, die geconsulteerd wordt bij de benoeming, vindt de uitspraak van Nijhuis onhandig.



Ook elders in Den Haag werd geërgerd gereageerd. 'Dat is echt niet meer van deze tijd', aldus D66-leider Pechtold. Nijhuis liet weten dat 'het beter was geweest als ik me niet had uitgelaten over het benoemingsproces'. 'Ik begrijp de maatschappelijke discussie die is ontstaan.'