De Nederlandse zonne-auto Lightyear One kan zonder laadpaal (als de zon maar schijnt)

Parkeer de Lightyear One in de zon en hij tankt automatisch bij. Dinsdag werd de nieuwe Nederlandse auto op zonnepanelen gepresenteerd in Katwijk.

Plotseling overspoelt het ochtendgloren de donkere zaal en slaakt het publiek een zucht van bewondering als het de Lightyear One ziet schitteren in een plas zonlicht. De duizend aanwezigen zijn deze dinsdagochtend in alle vroegte uit hun bed gekomen om in de Katwijkse TheaterHangaar (bekend van de musical Soldaat van Oranje) bij zonsopkomst de presentatie te kunnen meemaken van deze duurzame zonne-auto, ontwikkeld door een groep oud-studenten van de TU Eindhoven.

Doordat bij de presentatie gebruik wordt gemaakt van het beroemde draaiende podium, schuift de nieuwkomer in de auto-industrie aan het eind van de presentatie zomaar in beeld, samen met de vroege ochtendzon op wat de warmste dag van het jaar wordt. De zaal met genodigden joelt.

Rijden op zonnepanelen

Deze Nederlandse personenwagen moet de auto-industrie op haar kop zetten, zoals Tesla dat tien jaar geleden deed met zijn accu-auto’s. Wat deze Lightyear bijzonder maakt, zijn de enorme zonnepanelen op de motorkap, achterzijde en het dak. Deze vijf vierkante meter ‘superefficiënte panelen’, zoals mede-oprichter en ceo Lex Hoefsloot ze noemt, maken de wagen goeddeels onafhankelijk van Nuon, Shell of Fastned. Ook in Nederland, beloven de makers, waar de zon wat minder frequent schijnt dan in Abu Dhabi of Nevada.

Dat het kan, rijden op zonnepanelen, hadden de medewerkers van het jonge bedrijf al laten zien met de Stella, een zonnewagen die in 2013 meedeed aan de World Solar Challenge in Australië. Die ‘gezinsauto’ kon zichzelf ook goeddeels bedruipen dankzij een dak van zonnepanelen. Maar erin rijden voelde alsof een gezin zich in een Canta had gewurmd. Vanwege het lage dak, de spartaanse stoelen en de rammelende carrosserie die deels met ducttape bijeen werd gehouden.

Na een dagje op de kantoorparking is de Lightyear One voldoende opgeladen om weer naar huis te rijden. Beeld de Volkskrant / Raymond Rutting

Volwaardige auto

Dan de Lightyear One. Volgens de makers een volwaardige auto. Hij voelt luxe, trekt snel op, heeft gewoon een airco en kan onder gunstige omstandigheden maar liefst zeshonderd tot achthonderd kilometer ver reiken. Kom daar maar eens om met je elektrische Opel, Renault of Hyundai, die vaak maar half zo ver komen op een volle accu.

De zonnepanelen leveren maximaal 1,25 kilowatt vermogen. Vertaald: een uurtje zon levert twaalf kilometers gratis rijden op. Dat mag weinig lijken, maar een zonnig dagje op de kantoorparking (zolang die niet overdekt is) levert genoeg energie op om weer thuis te komen. Zonder bij te laden. ‘We denken dat je in Nederland twee maanden per jaar helemaal niet aan de laadpaal hoeft’, zegt Hoefsloot. Dat zijn de zomermaanden waarin de dagen langer en zonniger zijn. In december en januari geldt een ander verhaal.

Actieradiusangst

Het concept lijkt goed. Auto’s staan immers meer dan 90 procent van de tijd stil. Parkeer hem in de zon en hij tankt gratis bij. De panelen zijn zo ontwikkeld dat een streepje schaduw geen dramatisch effect heeft op de opbrengst. Nog een voordeel: door de panelen hebben automobilisten minder last van actieradiusangst. Als je stil komt te staan met een lege accu, kun je na een uurtje zonneschijn weer een paar kilometer verder kruipen naar een laadpaal, zegt Carlo van de Weijer, directeur van het Smart Mobility Lab van de TU Eindhoven en adviseur van het team.

De Lightyear verbruikt ongeveer 10 kilowattuur per honderd kilometer en is daarmee dubbel zo zuinig als veel e-auto’s die nu op de weg rijden. Dat lage verbruik heeft een tweede voordeel: de auto kan bijladen met een gewoon stopcontact. In een nachtje tank je 400 kilometer bij, zegt Hoefsloot. Stopcontacten zijn overal ter wereld te vinden, terwijl laadpalen voorlopig nog dungezaaid zijn. En de zon schijnt ook overal.

Huzarenstukje

Door de zonnepanelen oogt de auto futuristisch. De blauwe platen zijn voor ontwerpers een lastige zaak, zegt de onafhankelijke auto-ontwerper Niels van Roij vanuit zijn studio in Londen. ‘Veel plaatwerk van auto’s is gebogen of zelfs dubbel gebogen. Dat gaat heel lastig met zonnepanelen.’ Terwijl ontwerpers liever geen rechte vlakken gebruiken. ‘Je krijgt dan al snel associaties met een busje.’ De panelen op de motorkap van de Lightyear zijn lichtgebogen; een huzarenstukje op zich.

De spectaculaire presentatie van de Lightyear One in Katwijk. Beeld de Volkskrant / Raymond Rutting

Het blauw van de panelen wordt nu nog als opzienbarend gezien, maar zou het begin van een nieuwe ontwerptaal kunnen worden, zegt Van Roij. Dat laat juist zien: dit is een auto van de toekomst. Net zoals de Citroën DS dat zestig jaar geleden was. Misschien slaagt Lightyear One daar ook in en wordt het de DS van onze tijd, zegt Van Roij voorzichtig.

Nichespeler

Of Lightyear een succesvol bedrijf wordt, is nog onzeker. Het jonge bedrijf staat voor grote uitdagingen, zoals het opschalen van de productie. Voorlopig worden 1.500 auto’s per jaar gebouwd, daarmee is het Helmondse bedrijf een nichespeler; Volkswagen haalt zo’n aantal in een uurtje. Vanaf 2024 wil het bedrijf met een volgend model grote volumes gaan maken. Maar opschalen is lastig, ondervond Tesla al, dat met zijn Model 3 in een ‘productiehel’ verzeild raakte. Bij Lightyear zijn ze niet bevreesd: wat we zelf niet kunnen besteden we uit, zegt technologiebaas en mede-oprichter Arjo van der Ham.

Een andere uitdaging is de financiering. Ondanks de riante verkoopprijs van 119 duizend euro zal het vermoedelijk nog enkele jaren duren voordat er genoeg geld binnenkomt om te kunnen investeren in nieuwe modellen en om de 130 werknemers te betalen.

En dan moet de automobilist de auto nog willen kopen. Het zal niet meevallen de gevestigde orde uit zijn Audi te krijgen, zegt Van Roij. ‘De Nederlanders hebben nog geen geschiedenis. Bij een Mercedes vertelt de ster op de neus het hele verhaal. Bij Lightyear bestaat dat verhaal nog niet, het product moet dat doen.’