De Nederlandse natuur is (zeker) 886 miljard euro waard, maar er rammelt wat aan deze natuurboekhouding

Wat is de waarde van de natuur (in Nederland)? Volgens het door de Verenigde Naties omarmde systeem voor de natuurboekhouding, dat op Nederland is toegepast door het Nederlandse statistiekbureau CBS en Wageningse wetenschappers (WUR), is de uitkomst (minstens) 886 miljard euro. Deze aanpak, die we de afgelopen weken hebben bekeken, heeft rare consequenties. Zo zouden we de natuurwaarde in Nederland kunnen vergroten door huizen te gaan bouwen in de duinen en in bossen.

Ergens, schreef ik vorige week, is er bij de opzet van dit boekhoudsysteem een fundamentele fout gemaakt. Maar welke dan? Kortweg: dat het geheel meer is dan de som der delen.

De delen waaruit de natuurboekhouding bestaat zijn ecosysteemdiensten, diensten die de natuur levert aan de mens. Kustbescherming, koolstofopslag, recreatiegenot, waterfiltratie – dat soort dingen. Elk van deze diensten krijgt in de boekhouding een hoeveelheid (tonnen, liters, hectares) en een (toegerekende) prijs. De natuurdienstverlening telt voor 2018 op tot 17 miljard euro met een voorraadwaarde van 816 miljard.

We doen een gedachtenexperiment. Laat elk van de landen in de wereld zo’n natuurboekhouding maken met als uitkomst steeds een of ander positief getal. Tel op. Laat de som heel groot zijn: X. Klopt die uitkomst? Is X, al is het maar bij benadering, een goede schatting van de totale waarde van de natuur voor de mensheid? Nee. Want als we de natuur uit de wereld weghalen, bestaat ook de mensheid niet meer.

Dit gedachtenexperiment illustreert dat de natuurboekhouding rammelt. Er is geen (betekenisvolle) boekhouding mogelijk waarvan de onderdelen optellen tot oneindig. Omkeren helpt evenmin. Je zou kunnen denken: als de natuur overvloedig is dan daalt de waarde ervan voor de mens naar nul. Maar dat is evenmin correct; zolang we (bijvoorbeeld) landbouwgrond gebruiken, blijft de natuurwaarde positief. Nul is betekenisloos; oneindig ook. Dan zegt 816 miljard ook niet veel.

Een tweede gedachtenexperiment, wat concreter. Tot de ecosysteemdiensten behoort ook de vruchtbaarheid van land. De monetaire waarde hiervan stellen de onderzoekers gelijk aan de waarde van de betaalde (en toegerekende) pacht, voor tuinbouw- en akkerbouwgrond samen zo’n 500 miljoen euro per jaar. We bestrooien dit areaal (alleen in gedachten!) met zout, vermoorden het. We doen hetzelfde met het areaal voor veevoergewassen en grasland. Kost, volgens de boekhouding, nog eens 650 miljoen per jaar aan natuurwaarde. Nederland kan geen voedsel meer verbouwen, alleen nog in kas en stal. Geen nood: we importeren voortaan (bijna) al ons (vee)voedsel. De economische schok komt Nederland makkelijk te boven, gezien de beperkte omvang van de primaire landbouwsector. Op het dode land bouwen we huizen en zonneparken.

Het wegvallen van de Nederlandse landbouwproductie ( ‘we’ zijn de tweede voedselexporteur ter wereld) heeft gevolgen in de rest van de wereld. Voedsel wordt schaarser, dus duurder, en dus stijgt wereldwijd de pacht. Hoeveel? Met 1,15 miljard euro, volgens de Wet van Bartjens. Wat toont de wereldwijde natuurboekhouding? Dat de waarde van de ecosysteemdienst ‘landvruchtbaarheid’ in de wereld gelijk is gebleven, ondanks het opzouten van alle Nederlandse landbouwgrond. Is de natuur dan even goed af? Nee, want er zijn duizenden hectares vermoord. Is de mens dan beter af? Nee, want die betaalt wereldwijd meer voor zijn voedsel. Landeigenaren buiten Nederland worden evenveel rijker als landeigenaren in Nederland armer worden.

Nee, met zo’n boekhouding heeft de natuur geen vijanden meer nodig. Het resultaat is omgekeerd aan de (goede) bedoeling.

Hoe moet het dan wel? Ik weet het nog niet. Ik ga er in het nieuwe jaar hard over nadenken. De beste wensen!

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl.