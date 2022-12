De Nederlandse natuur is ten minste 886 miljard euro waard, maar in de berekening zit een fundamentele fout

Uit de eerste officiële natuurboekhouding van Nederland, opgesteld volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties, volgt dat de waarde van de natuur voor de mens in Nederland (ten minste) 886 miljard euro bedraagt. We zagen vorige week hoe onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit van Wageningen (WUR) eerst ‘ecosysteemdiensten’ inventariseerden – diensten die de natuur aan de mens levert –, die vervolgens een fysieke dimensie geven en er dan een prijs per eenheid aanhangen. Teruggerekend naar het heden staat de teller dan op 886 miljard.

Knap (monniken)werk, concludeerde ik vorige week. Maar is dit nou een goede manier om over natuur en economie na te denken? Dat denk ik niet.

De gedachte erachter is goedbedoeld. Op de biodiversiteitstop in Canada – waar deze week een akkoord werd bereikt over mooie doelen, helaas zonder bijbehorende instrumenten – is veelvuldig over geld gepraat. Economische argumenten wegen zwaar in het politieke en economische debat. Als je de natuur een economische waarde toerekent, wordt die in economische zin belangrijk, en, wie weet, het beschermen waard. Vuurvliegjes, vuursalamanders en vuurvlinders – dat zijn woorden voor buitenlui; euro’s en miljarden zijn woorden van de beslissers binnenskamers.

Maar deze aanpak is levensgevaarlijk. Waarom? Omdat die uitnodigt tot het maken van andere economische sommen, waaruit onomstotelijk blijkt dat we die natuur in Nederland maar beter kunnen platgooien, in elk geval grotendeels.

Neem, als voorbeeld, de duinen. Die bieden de mens in de eerste plaats de dienst ‘kustbescherming’, maar in de financiële termen van de natuurboekhouding zijn de recreatie- en toerismediensten die het duingebied bieden nog veel belangrijker. En het is er in de buurt lekker wonen, wat ‘groene leefbaarheid’ wordt genoemd. In totaal staan duin en strand in de natuurboekhouding van 2018 voor 3 miljard euro. Teruggerekend naar het heden: 160 miljard euro. Klinkt indrukwekkend.

Maar dat is het niet echt. De natuurprijs komt hiermee namelijk uit op 444 euro per vierkante meter. Alle projectontwikkelaars en bouwers in Nederland denken nu: verkocht! Waar mag ik tekenen?

Het sommetje wordt nog erger als we niet het hele duingebied in de aanbieding doen maar bijvoorbeeld 10 procent ervan. De ecosysteemdiensten kustbescherming en recreatie en toerisme blijven intact. De waarde van de ‘groene leefbaarheid’ neemt sterk toe, we gaan immers extra huizen bouwen in een aantrekkelijke woonomgeving. De natuurboekhouding laat daarom een waarde zien die hoger ligt dan de huidige 160 miljard. De enige logische conclusie is dan: laten we huizen bouwen in het duingebied om zo de economische waarde van de natuur te vergroten! Voor bosrijke gebieden geldt trouwens dezelfde conclusie: (stukjes) kappen en bouwen maar.

De onderzoekers lijken zich niet bewust van de consequenties van hun aanpak. Wel stellen ze (enigszins beteuterd, lijkt het) vast dat ‘een groot deel van de Nederlandse economie niet of weinig afhankelijk is van de bijdrage van Nederlandse ecosystemen’. De uitzonderingen zijn landbouw, bosbouw en visserij, maar die zijn, in verhouding tot de rest van de economie, piepklein, en bovendien voor een deel (glastuinbouw, intensieve veeteelt) ‘minder afhankelijk van natuurlijk kapitaal’.

De Nederlandse economie draait dus, volgens deze natuurboekhouding, ook zonder natuur wel door. Dit geldt, volgens dezelfde systematiek, ook voor die van België. Voor die van Duitsland. Voor Europa. Voor de wereld? O wacht, dan hebben we niets meer te eten.

Bij de opzet van dit boekhoudsysteem, hoe goed ook bedoeld, is ergens een fundamentele fout gemaakt. Welke? Daarover volgende week.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? E-mail: frank@argumentenfabriek.nl.