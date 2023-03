De morele spagaat voor Hydratec om toch in Rusland te blijven

Medewerkers aan het werk in de vestiging in Tilburg. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Over het 25ste jubileumjaar als beursgenoteerd bedrijf presenteerde Hydratec Industries in maart feestelijke cijfers. Het technologieconcern dat wereldwijd innovatieve en duurzame productiesystemen- en componenten levert op het gebied van voeding, gezondheid en mobiliteit, behaalde in 2022 een recordomzet van 283 miljoen euro. Als ceo Bart Aangenendt zelf telefonisch de afspraak regelt, zegt hij: ‘We zijn maar een klein bedrijf.’ En enkele dagen later: ‘Op de beurs welteverstaan.’

Hydratec fungeert als paraplu voor vijf dochterondernemingen: LAN, Royal Pas Reform, Rollepaal, Helvoet en Timmerije. Het illustreert de diversiteit van het concern. Bij LAN Handling Technologies in Berkel-Enschot toont salesmanager Berry Geerts een ragfijn samenspel met grijparmen van robots bij het steriliseren van verpakkingen met babyvoeding, kippensoep en diervoeding.

Over de auteur: Robèrt Misset is economieverslaggever voor de Volkskrant en schrijft met name over retail en horeca. Hij was eerder ruim dertig jaar sportverslaggever.

De robots configureren de blikjes en pouches (zakjes) voor diervoeding in bijna kunstzinnige patronen. Het is een speciale lijn, omdat de meeste bedrijven die kattenvoer maken meerdere smaken in één verpakking willen stoppen. Geerts: ‘Als een kat elke dag kip moet eten, haalt hij de vierde dag zijn neus op. Dus maken bedrijven multiflavours, verschillende smaken in dezelfde verpakking in een box. Die afstemming is niet eenvoudig.’

Verdienmodel

In elk segment van een nichemarkt heeft Hydratec zich via zijn dochterbedrijven ontwikkeld tot marktleider. ‘Heel goed zijn in een specifiek onderdeel is onze kracht’, aldus Aangenendt. ‘En tevens ons verdienmodel.’

De productie van eierbroedmachines voor de pluimveehandel, machines om pijpen te fabriceren voor schoon drinkwater of technologische componenten van kunststof voor onder meer fietsen en auto’s; Hydratec schaakt op verschillende borden tegelijk. Aangenendt: ‘Allemaal verschillende takken van sport, maar zo kunnen we blijven investeren. We noemen het ons concept van kralen rijgen.’

Zo maakt Rollepaal in Dedemsvaart zogeheten ‘extrusie-apparatuur’ om pvc-buizen te maken voor schoon water. Aangenendt: ‘Die buizen zijn half zo dun en toch met dezelfde sterkte, waardoor je minder plastic gebruikt. Het is bovendien constructief plastic, deze pijpen gaan voor veertig, vijftig jaar de grond in.’

De tak Industrial Systems en de voedingsmarkt droegen voor een groot deel bij aan de nettowinst van 21,8 miljoen euro. Hydratec zegt met zijn innovaties in de voedselvoorziening tevens bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Maar houdt het bedrijf met de investeringen in broedmachines niet tevens de vleesindustrie in stand? Aangenendt: ‘Je ziet in de vleesconsumptie een enorme verschuiving van varkens- en rundvlees naar kip. Voor de productie van kip heb je minder voer en water nodig, de CO 2 -afdruk is veel kleiner. Wij verzorgen één stap in de keten.’ En met een verontschuldigend gebaar: ‘Ik zeg altijd: als je dan toch zo asociaal bent om vlees te eten, eet dan kip.’

Met de omzet profiteerde Hydratec ook van de prijsstijgingen die het noodgedwongen moest doorvoeren. ‘Qua volume is de omzet niet zoveel gestegen, moet ik eerlijkheidshalve toegeven’, zegt Aangenendt. ‘Maar bijna 300 miljoen euro omzet is een mooi resultaat.’

Even verderop behoort de vestiging van Helvoet in Tilburg tot de High Tech Components bij Hydratec die vorig jaar 127 miljoen euro van de omzet leverde. Herman Koks, business development manager bij Helvoet, toont de ontwikkeling van de tijdens de coronacrisis zo vaak gebruikte pcr-test. ‘Die maakten we voor de Nederlandse overheid.’

Rocketscience

De oude module biedt ruimte voor 96 testen. De digitale versie lijkt op een wafer van chipmaker ASML en kan maar liefst 800 duizend pcr-testen verzamelen. Koks: ‘Op een extreem niveau van precisie kunnen we hiermee in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk pcr-testen uitvoeren. Ik heb in mijn carrière nooit gesproken van rocketscience, maar dat is dit wel.’

Hydratec heeft zich voorgenomen om de vestiging van Helvoet in Hellevoetsluis vanwege overcapaciteit te sluiten. ‘De activiteiten zijn daar te divers, we kunnen niet drie locaties openhouden’, aldus Aangenendt. Het zou ongeveer honderd banen kosten en in het jaarverslag zegt Hydratec mede vanwege de inflatie geen verwachtingen voor 2023 te kunnen formuleren.

Hydratec behaalt 80 procent van de omzet in het buitenland. Vanwege de oorlog in Oekraïne zag het bedrijf twee markten wegvallen, goed voor een paar miljoen euro per jaar. De directie besloot om de activiteiten in Rusland op bescheiden schaal voort te zetten, op verzoek van Royal Pas. Die tak van het bedrijf laat met zijn broedmachines jaarlijks 10 miljard eendagskuikens uitbroeden. Het argument van Royal Pas om de activiteiten door te zetten: het betreft de voedselvoorziening van de gewone Rus.

Hydratec zit in een morele spagaat, maar Aangenendt wil transparant zijn. ‘Het gaat nog om een omzet van een paar ton en we verdienen er nauwelijks iets mee.’

In opspraak

Onlangs kwam Heineken in opspraak omdat het tegen zijn belofte in via een dochteronderneming toch handel bleef drijven met Rusland. Aangenendt: ‘Heineken zei A en deed B, zo kwam het tenminste over. En sprong bovendien in het gat dat de concurrenten die wel vertrokken achterlieten. Dat doen wij niet, we houden ons strikt aan de sancties tegen Rusland en doen geen nieuwe projecten meer.’

Steunt Hydratec zo niet de Russische economie en indirect de oorlog tegen Oekraïne? ‘Dit is Poetins oorlog’, zegt Aangenendt. ‘Die oorlog is crimineel en walgelijk. Maar moeten wij normerend zijn door geen onderdelen voor broedmachines te leveren aan Russische bedrijven? We hebben er vergunningen voor gekregen. Het is de dominee tegenover de handelaar. Ik denk niet dat het effect heeft om de dominee te zijn.’

Die opstelling valt toch niet uit te leggen in Oekraïne? ‘Dat hebben we wel gedaan’, zegt Aangenendt. ‘Vergeet niet dat de bloedbanden tussen Rusland en Oekraïne dwars door families lopen. Ik heb van onze Oekraïense partners niet gehoord dat we geen schroef mogen leveren aan Rusland. Als dat volgens de Europese sancties verboden zou zijn, stoppen we er meteen mee. Ik weet dat iedereen hier iets van vindt. Maar ik kan leven met deze mengvorm, het is een goede nuancering.’